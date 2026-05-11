DNA detaliază acuzațiile pentru care l-a trimis în judecată pe Marian Vanghelie. Prejudiciu uriaș de peste 23 milioane de euro

Marian Vanghelie este acuzat că a condus un grup infracțional care a avut drept scop prejudicierea bugetului S.C. Economat Sector 5 S.R.L, societatea în subordinea Consiliului Local Sector 5, prin achiziția de produse la suprapreț, precizează DNA care a anunțat public într-un comunicat acuzațiile pentru care l-a trimis în judecată pe Vanghelie, alături de alți 30 de inculpați.

Faptele de care este acuzat Vanghelie au avut în loc între 2018-2020, pe când acesta era consilier local.

Rețeaua de magazine Economat Sector 5 a fost înființată de Marian Vanghelie pe când conducea Primăria Sector 5, scopul declarat fiind acela de a oferi locuitorilor alimente și produse la prețuri mai mici.

În dosar a fost trimis în judecată și Petre Marian-Leonard care în perioada respectivă era director general al S.C. Economat Sector 5 S.R.L.

Achiziții publice la prețuri supraevaluate

Potrivit procurorilor, schema de corupție desfășurată de grupul infracțional condus de Vanghelie prevedea achiziții publice de bunuri la prețuri supraevaluate de către S.C. Economat Sector 5 S.R.L., prin intermediul unor societăți comerciale controlate de membrii grupului infracțional.

Prejudiciul total în dauna Primăriei Sectorului 5, a S.C. Economat Sector 5 S.R.L. și a altor instituții publice aflate în subordinea autorităților locale din Sectorul 5 este de 120.479.520,47 lei (peste 23 milioane de euro).

Din acest prejudiciu, procurorii spun că societățile administrate de Vanghelie au obținut foloase necuvenite în cuantum de 57.555.500,15 lei (peste 11 milioane de euro), în cazul S.C. Games & Sports Distribution Romania S.R.L., respectiv 41.812.796,87 lei (peste 8 milioane de euro), în cazul S.C. City Bistro Management S.R.L.

Cum acționa gruparea infracțională

Procurorii DNA spun că foloasele necuvenite au fost obținute prin derularea unor achiziții de bunuri la prețuri supraevaluate și în condiții nelegale, de la societăți controlate de membrii grupării. Între produsele vizate se aflau bunuri alimentare și nealimentare, precum tarabe pentru piețe, nebulizatoare, obiecte de papetărie, produse de curățenie, produse alimentare, cântare comerciale, măști FFP2 și geluri dezinfectante.

„Pentru a intra în posesia unor sume importante de bani din fondurile S.C. Economat Sector 5 S.R.L. și pentru a asigura foloase necuvenite societăților comerciale S.C. Games & Sports Distribution Romania S.R.L. și S.C. City Bistro Management S.R.L., pe care le administra în fapt, inculpatul Vanghelie Marian-Daniel l-ar fi ajutat, cu intenție, pe inculpatul Petre Marian Leonard ca, în calitate de director general al S.C. Economat Sector 5 S.R.L., să achiziționeze produsele menționate anterior prin îndeplinirea nelegală a atribuțiilor de serviciu prevăzute de lege”, menționează DNA.

Prețuri majorate artificial și de 31 de ori

Concret, după ce achiziționau bunurile de la diverși furnizori, societățile controlate de membrii grupului infracțional le vindeau la suprapreț către societatea Economat. La rândul său, Economat comercializa ulterior produsele către mai multe entități aflate în subordinea Primăriei Sectorului 5 sau a Consiliului Local Sector 5.

„În urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a stabilit că prețurile produselor achiziționate prin intermediul contractelor derulate de S.C. Economat Sector 5 S.R.L. ar fi fost majorate artificial, în medie, de aproximativ 9 ori. Această majorare vizează valoarea totală a produselor achiziționate de societate, existând însă situații punctuale în care anumite produse ar fi fost achiziționate la prețuri chiar și de 31 de ori mai mari decât cele practicate de furnizorul inițial”, precizează DNA.

Cine a mai fost trimis în judecată

Între cele 31 de persoane trimise în judecată se mai află persoane care au avut funcții de conducere în Economat Sector 5, foști directori de la societăți din subordinea Primăriei Sector 5 precum Administrația Domeniului Public sector 5, Administrația Piețelor sector 5, S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A și de la Direcția de Impozite și Taxe Locale sector 5.

De asemenea, au fost trimiși în judecată administratorii mai multor societăți comerciale implicate în schema de corupție.

În dosar s-au constituit părți civile S.C. Economat Sector 5 S.R.L., S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., Primăria Sectorului 5 București, Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”, precum și 15 unități de învățământ preuniversitar de stat (școli gimnaziale și grădinițe) din Sectorul 5.

Procurorii anticorupție au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților persoane fizice și juridice trimiși în judecată în prezenta cauză.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis, spre judecare, la Tribunalul București.