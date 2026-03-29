Doar 13 țări din lume respectă standardele de calitate a aerului. Pe ce loc se află România și care e situația în București

Doar 13 ţări şi teritorii din lume au respectat în 2025 limitele considerate sigure pentru calitatea aerului, potrivit raportului World Air Quality Report publicat recent de compania elveţiană IQAir, transmite News.ro.

Raportul a analizat date din 9.446 de oraşe din 143 de ţări, regiuni şi teritorii. Doar 14% dintre oraşele evaluate au avut aer sigur, în scădere faţă de 17% în anul precedent. În total, 91% dintre ţările analizate nu au respectat limitele OMS.

În Europa, doar Andorra, Estonia şi Islanda s-au încadrat în recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) împotriva poluării cu particulele fine PM 2,5, stabilite la maximum 5 micrograme pe metru cub.

PM 2,5 sunt particule foarte fine, cu diametrul mai mic de 2,5 micrometri, care pot pătrunde adânc în plămâni şi pot ajunge în sânge. Acestea sunt asociate cu boli respiratorii, cardiovasculare şi afecţiuni cronice, inclusiv cancer.

Care este situația României

România este pe locul 67 din punctul de vedere al poluării cu particule PM 2,5, iar Moldova pe locul 62. Indicele stabilit pentru România este de 15,4, ceea ce înseamnă nivelul de PM 2,5 este de 3-5 ori mai mare decât nivelul considerat sigur. Valoarea este aproape identică cu cea din 2024, când a fost de 15,3.

În clasamentul celor mai poluate orașe, București ocupă poziția 1661, un indice de 14,8, adică de 2-3 ori mai mare decât valorile recomandate. Nivelul poluării în București a cunoscut variații mari în funcție de anotimp, astfel că, în ianuarie și februarie, indicele a crescut la peste 30, adică particulele de PM 2,5 au avut depășit de 5-7 ori nivelul optim. Cel mai curat aer în București a fost înregistrat în lunile aprilie, mai, iulie, august și septembrie, când valorile au fost cel mult duble față de cele considerate ca sigure.

În topul celor mai poluate localități din România, București este pe locul 11, iar în jurul său sunt o serie de localități cu un nivel mai mare de poluare: Olteni (locul 1), Voluntari (locul 5), Chiajna (locul 9). Dintre orașele mai mari, Suceava ocupă locul 10.

Cauzele majore ale poluării

Raportul World Air Quality Report arată o deteriorare la nivel global a calităţii aerului, influenţată în principal de schimbările climatice generate de activitatea umană.

Fumul provenit din incendiile de vegetaţie a avut un impact major în 2025, alături de furtunile de praf şi alte fenomene meteorologice extreme, intensificate de arderea combustibililor fosili.

În Europa, anul 2025 a fost marcat de un sezon sever de incendii de vegetaţie, cu un vârf în luna august, care a afectat terenuri agricole, păduri şi locuinţe. Fenomenele meteo extreme au generat pierderi economice pe termen scurt de cel puţin 43 de miliarde de euro, prin valuri de căldură, inundaţii şi secetă.

Care sunt cele mai poluate țări

Cele mai poluate ţări din lume sunt Pakistan, Bangladesh, Tadjikistan, Ciad şi Republica Democrată Congo. La nivel urban, cele mai poluate 25 de oraşe se află în India, Pakistan şi China. Oraşul Loni, din India, a înregistrat cea mai mare concentraţie anuală de PM2.5, de 112,5 micrograme pe metru cub, de peste 22 de ori peste limita OMS. La polul opus, localitatea Nieuwoudtville din Africa de Sud a avut cea mai scăzută concentraţie medie anuală, de 1,0 microgram pe metru cub.

În Europa, 23 de ţări au raportat creşteri ale concentraţiei medii anuale de PM 2,5 în 2025, în timp ce în 18 state nivelurile au fost mai mici faţă de anul precedent.

Creşteri de peste 30% au fost observate în Elveţia şi Grecia, asociate cu fumul provenit din incendii din America de Nord şi cu praful saharian. Malta a înregistrat cea mai semnificativă scădere a nivelului de poluare cu particule PM 2,5, de aproape 24%, pe fondul tranziţiei energetice şi al măsurilor de reducere a emisiilor din trafic.

Monitorizarea aerului, în regres

În martie 2025, administraţia Statelor Unite a întrerupt programul global de monitorizare a calităţii aerului al Departamentului de Stat, afectând accesul la date pentru milioane de persoane. Centrul pentru Cercetare în Energie şi Aer Curat (CREA), cu sediul în Finlanda, a raportat că eforturile de monitorizare au fost reduse în 44 de ţări, iar şase au rămas fără niciun sistem de monitorizare.

Potrivit IQAir, extinderea accesului la date în timp real şi reducerea emisiilor sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea calităţii aerului la nivel mondial.

Poluarea aerului este unul dintre principalii factori de risc pentru sănătatea publică. Expunerea constantă la aer poluat este asociată cu afecţiuni respiratorii, boli cardiovasculare şi alte probleme cronice. Impactul este mai mare în zonele urbane (marile aglomerări din oraşe) şi în regiunile cu niveluri ridicate de emisii.