Doar 13 țări din lume respiră aer curat, conform standardelor OMS. Trei dintre ele sunt în Europa

Doar 13 țări și teritorii din lume respectă standardele Organizației Mondiale a Sănătății privind calitatea aerului, potrivit raportului global privind poluarea aerului publicat de compania elvețiană IQAir, transmite Euronews, citată de Mediafax.

Raportul a analizat date din 9.446 de orașe din 143 de țări și teritorii și arată că doar aproximativ 14% dintre orașele lumii respiră aer considerat sigur. Proporția este în scădere față de anul trecut, când 17% dintre orașe respectau aceste standarde.

Care sunt țările europene care respectă limitele OMS

Studiul a constatat că degradarea calității aerului este influențată în mare parte de schimbările climatice generate de activitățile umane, incendiile de vegetație, furtunile de praf și alte fenomene extreme amplificate de arderea combustibililor fosili.

În Europa, incendiile de vegetație au atins în 2025 niveluri record. Ele au provocat distrugeri în numeroase regiuni, contribuind sistematic la creșterea poluării.

OMS stabilește limite sigure pentru particulele fine PM2.5, care pot pătrunde adânc în plămâni și în sânge. Aceste particule sunt asociate cu boli respiratorii, afecțiuni cardiovasculare și chiar cancer.

Pentru anul 2025, limita anuală recomandată de OMS este de 5 micrograme pe metru cub. În Europa, doar trei țări au reușit să respecte acest prag: Andorra, Estonia și Islanda.

La nivel global, alte țări și teritorii care se încadrează în standarde sunt: Australia, Barbados, Bermuda, Polinezia Franceză, Grenada, Noua Caledonie, Panama, Puerto Rico, Réunion și Insulele Virgine americane.

Asta înseamnă că 130 dintre cele 143 de țări analizate, sau 91%, nu au respectat limitele recomandate.

Cele mai poluate țări

La polul opus, raportul arată că cinci cele mai poluate țări din lume sunt Pakistan, Bangladesh, Tadjikistan, Ciad și Republica Democrată Congo.

De asemenea, cele mai poluate 25 de orașe din lume se află în India, Pakistan și China. Orașul Loni din statul indian Uttar Pradesh ocupă primul loc.