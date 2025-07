Doar 18 centimetri: Fluviul care traversează Varșovia a scăzut la un nivel minim record din cauza secetei – VIDEO

Nivelul Vistulei, cel mai lung fluviu din Polonia, care traversează Varșovia și Cracovia, a atins cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, a anunțat vineri Institutul Național de Meteorologie (IMGW), ca urmare a secetei care afectează toată această țară din Europa de Est, transmite AFP.

În Varșovia, capitala țării, o stație hidrometrică a măsurat nivelul Vistulei la doar 18 centimetri, cu doi centimetri sub recordul anterior stabilit în 2024, precizează IMGW.

Conform estimărilor, nivelul Vistulei ar putea continua să scadă și să ajungă la 12 centimetri, cu 2 metri sub media obișnuită.

