DocTalks la Astra Film Festival 2025. Documentarul deschide spații de dialog pe teme care ne definesc prezentul și viitorul

Într-o lume marcată de războaie, violență digitală, ură viralizată online și confuzii identitare, Astra Film Festival aduce în prim-plan DocTalks, programul de dezbateri deschise publicului, care pornesc de la cele mai valoroase și mai puternice filme documentare din festival și se vor desfășura la Sala Thalia a Filarmonicii de Stat din Sibiu. Programul DocTalks este un laborator de idei viu, unde realitatea de pe ecran se prelungește în întrebări care cer răspunsuri, în dezbateri care contestă și provoacă, în încercări colective de a înțelege un prezent tot mai tulbure. Astra Film Festival are loc la Sibiu între 17–26 octombrie 2025.

Neofascism online și offline. Algoritmii urii. Primul DocTalk al edițieva avea loc vineri, 17 octombrie, de la ora 18:00, imediat după Gala de deschidere Astra Film Festival, și va fi moderat de jurnalista Ioana Ciurlea (printer invitați, jurnalista Emilia Șercan). Dezbaterea va porni de la două filme care demontează mecanismele prin care ura se infiltrează în viețile noastre. „Sub acoperire. Demascând extrema dreaptă” (UNDERCOVER. Exposing the far right), de Havana Marking, pătrunde în culisele rețelelor extremiste europene, iar „Decodând ura” (Hacking Hate), de Simon Klose, arată cum algoritmii și platformele digitale transformă ura într-o marfă profitabilă. Dezbaterea ridică întrebări urgente, precum: Cine finanțează și cine profită? Cum poate fi reglementată manipularea în masă? Și, mai ales, cum ne protejăm democrațiile de spectrul neofascismului reînviat?

Înot împotriva sistemului. Dezbaterea, care va avea loc în prezența lui jurnalistului Alex Dima, sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 17:00 (printre invitați Ciprian Ștefan, Directorul Muzeului Astra) va fi deschisă de proiecția reportajului „Înot cu obstacole”, realizat de Alex Dima pentru România, te iubesc! Filmul este o radiografie lucidă a felului în care o țară poate sabota, prin nepăsare, chiar visurile și efortul celor mai talentați dintre sportivii ei. După ce David Popovici a cucerit lumea și a tras un semnal de alarmă privind condițiile precare în care sportivii se antrenează, părea că autoritățile au înțeles gravitatea situației. Doar că, la scurt timp, realitatea a revenit brutal: bazine noi, construite cu zeci de milioane de euro, au rămas cu lacătul pe ușă, iar cele funcționale îi obligă pe campioni să respire un aer ireal de toxic. O discrepanță uriașă între strălucirea medaliilor și infrastructura rușinos de deficitară. Ce șanse reale are România să construiască viitorul performanței atunci când campionii sunt obligați să înoate împotriva propriului sistem?

Când începe femicidul? Un DocTalk moderat de Paula Herlo, care va avea loc duminică, 19 octombrie, de la ora 16:00 și care va aduce în atenție o realitate dramatică: România înregistrează tot mai multe cazuri de femicid, iar violența online este adesea începutul tragediilor din offline. Pornind de la documentarul „Anatomia unor delicte obișnuite”, de Adina Sădeanu, dezbaterea explorează lipsa unui cadru legal eficient, responsabilitatea platformelor digitale și urgența reglementării agresiunilor virtuale. Întrebările sunt directe: Unde tragem linia între violența verbală și pericol real? Cum poate societatea să-și protejeze femeile înainte ca abuzul să devină crimă?

Războiul văzut din intimitatea dușmanilor. Dezbaterea va avea loc luni, 20 octombrie, de la ora 18:00, după proiecția documentarului „Cei vii”, de Anca Hirte, și va fi moderată de Răzvan Marcu (printer invitați, expertul în securitate națională, Hari Bucur), face referiri și la alte filme din selecția oficială, precum „Kabul între rugăciuni” (Kabul between prayers), de Aboozar Amini, „Dragă Teo” (My Dear Théo), de Alisa Kovalenko, „Fericire pentru toți” (Happiness to all), de Filip Remunda, „Cioburile” (The Shards), de Masha Chernaya sau „Dl. Nimeni împotriva lui Putin” (Mr. Nobody Against Putin), de David Borenstein și Pavel Talankin. Într-o Europă în care conflictul armat reapare ca amenințare, acest DocTalk creează un spațiu de luciditate și empatie. Filmele incluse arată fața umană a războiului: soldați, mame, adolescenți radicalizați, văduve și civili prinși în tăvălugul istoriei. Dezbaterea explorează ce putem învăța din aceste experiențe și cum ne pregătim, ca societate, pentru scenariile de risc care nu mai par atât de îndepărtate.

Cum protejăm băieții de fenomenul Tate? DocTalk-ul de vineri, 24 octombrie, de la ora 18:00, moderat de Anca Suciu, pornește de la documentarul „Portretul unui tată confuz” (Portrait of a Confused Father), de Gunnar Hall Jensen, un film-confesiune despre relația tată–fiu, vulnerabilitate masculină și tentația modelelor toxice. Într-o lume în care influenceri controversați modelează mintea tinerilor, dezbaterea ridică întrebări incomode: Cum rămân părinții repere relevante pentru fiii lor? Cum pot băieții să-și caute identitatea fără să cadă pradă radicalizării și misoginiei promovate online?

„Programul DocTalks de la Astra Film Festival 2025 înseamnă mai mult decât niște dezbateri. Oferă spații de comunicare unde filmul documentar își confirmă puterea unică: aceea de a nu oferi răspunsuri definitive, ci de a deschide ferestre spre înțelegere, spre reflecție și spre dialog. Într-o epocă a polarizărilor, festivalul creează un teren comun în care profesori, elevi, părinți, experți, jurnaliști și publicul larg pot sta față în față cu realități inconfortabile și pot căuta împreună soluții”, a declarat Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival.

Despre Astra Film Festival. Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film din România și unul dintre cele mai prestigioase evenimente de non-ficțiune din Europa. Este inclus pe lista scurtă a European Film Academy, având dreptul de a nominaliza direct la European Film Awards. AFF, proiect cultural strategic al Ministerul Culturii, este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, este co-finanțat de Primăria Sibiu și susținut de Consiliul Județean Sibiu.

Articol susținut de Astra Film Festival