DOCUMENT Primești bani dacă vei consuma mai puțină energie în anumite ore. Transelectrica va plăti actorii de pe piața spot dispuși să-și reducă consumul în orele cu producție redusă. Costurile: suportate de toți consumatorii

Cea mai sigură strategie de integrare a producției intermitente de energie regenerabilă, care pune cea mai redusă presiune pe rețelele de distribuție și transport, este aceea potrivit căreia curba consumului o urmează pe cea a producției. Simplu, de spus, greu de realizat, și la nivelul unei locuințe, dovadă prosumatorii, dar la nivelul unei țări.

Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a făcut primul pas în acest sens elaborând un proiect de ordin, care transpune principiile unui regulament al Parlamentului European, prin care consumatorii, respectiv furnizori sau agregatori ai consumatorilor (activi pe piața spot, dar nu și cei care sunt calificați ca furnizori de servicii de echilibrare și care participă la piața serviciilor de sistem), pot fi plătiți pentru a-și reduce consumul în intervalele orare în care producția regenerabilă este scăzută.

