Documentarul de pe Netflix care m-a făcut să regret toate pozele și filmările cu copilul puse pe Facebook, Instagram și YouTube

Câți dintre noi nu postăm fotografii sau filmulețe pe rețelele de socializare cu copiii noștri? Primul zâmbet, primii pași, primele cuvintele – le numim amintiri. Documentarul „Influență proastă: Partea întunecată a lumii copiilor influenceri” (Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing) m-a forțat să văd altfel lucrurile. Nu e despre platforme. Nu e doar despre prădătorii care se ascund în spatele unor identități false de după care privesc la inocența copiilor noștri. E despre noi, părinții. Ce alegem să postăm, de ce o facem și cât de departe suntem dispuși să mergem pentru validare, bani sau o imagine perfectă. Acest articol e o confesiune construită în jurul a 7 întrebări pe care fiecare dintre noi ar trebui să și le pună înainte să apese „Postează”.

Când copila mea era mică, am lăsat-o să posteze pe canalul meu de YouTube cum făcea slime-uri, provocări în parc cu prietenii, unboxing. O joacă, un hobby modern – că, deh, s-a inspirat din postările „drăguțe” ale altora de pe YouTube și m-a convins. „De ce nu?” mi-am zis și am ajutat-o. Am postat amintiri din vacanțe. Mi se părea inofensiv. Dar după ce am văzut documentarul Influență proastă, totul s-a schimbat.

Lumea din spatele camerei de filmat nu e deloc roz

Am crezut, ca mulți părinți, că există o zonă „safe” a YouTube-ului – conținut făcut de copii pentru copii, genul acela de filmulețe cu provocări amuzante, dansuri în curte, farse între prieteni. Piper Rockelle și gașca ei – „Piper Squad” – păreau fix asta. Un grup de copii simpatici care-și trăiau copilăria online, cu zâmbetul pe buze și milioane de abonați la picioare. Dar realitatea din spatele camerelor a fost orice, numai „ok” nu.

