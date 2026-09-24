Documentarul premiat la Veneția, acuzat de Israel de „trădare”, va fi disponibil gratuit pe internet. „Amenințările nu vor opri filmul”

Documentarul „NAZA” urmează să fie lansat în cinematografe din peste 50 de țări, iar apoi va fi disponibil gratuit pe site-ul The Guardian, ca parte din ceea ce instituția media britanică descrie drept un angajament față de promovarea jurnalismului independent.

„NAZA” a câștigat Premiul Special al Juriului la recentul Festival de Film de la Veneția, după ce a fost ovaționat timp de 25 de minute cu ocazia proiecției.

Numele documentarului este inspirat dintr-un termen militar israelian care se referă la „victimele colaterale” anticipate în atacurile israeliene din Fâșia Gaza, iar documentarul cuprinde interviuri anonime cu ofițeri de informații și soldați implicați în război, care descriu distrugerea sistematică a locuințelor civile, ignorarea legilor de război și umanitare și o „atmosferă generală” de „ură” față de palestinieni, potrivit AFP și Reuters.

Acuzații de „trădare” din partea guvernului israelian

Premierul Benjamin Netanyahu, oficiali militari și politicieni de extremă dreapta din Israel i-au acuzat pe regizorii Yuval Abraham și Rachel Szor de „trădare împotriva statului”.

Prim-ministrul a spus că va încerca să introducă o legislație care să permită retragerea cetățeniei în cazul persoanelor care „denigrează” și „defăimează” Statul Israel.

„Am făcut acest film dintr-un sentiment de obligație de a ne folosi poziția de israelieni pentru a examina sistemele din spatele uciderii în masă a civililor palestinieni, pentru care țara noastră este responsabilă”, au declarat, joi, cei doi regizori.

„Amenințările din partea guvernului israelian de a ne retrage cetățenia, precum și amenințările cu moartea nu schimbă acest lucru și nu vor opri filmul. Le mulțumim colegilor noștri pentru solidaritate și așteptăm cu nerăbdare să distribuim NAZA în toată lumea cât mai curând”, au adăugat aceștia.

„NAZA” va rula în cinematografe din 55 de țări și teritorii

Documentarul produs de Guardian a fost difuzat și la festivalele de film de la San Sebastian și Bologna, iar sâmbătă își va face debutul pe scena nord-americană, la New York. Din 9 octombrie va ajunge la Los Angeles și în alte orașe americane, înainte de a fi lansat la nivel național.

Este planificată o lansare în cinematografe, în parteneriat cu MK2 Films, în 55 de țări și teritorii. The Guardian a precizat că analizează modalități pentru ca „NAZA” să poată fi văzut și în teritoriile palestiniene.

După ce va rula în cinematografe, documentarul va fi publicat pe site-ul The Guardian.

„NAZA se bazează pe o muncă jurnalistică riguroasă, realizată în ultimii trei ani”, a declarat Harry Davies, corespondent de investigații la The Guardian și unul dintre producătorii documentarului.