Premierul și armata Israelului critică unul dintre documentarele premiate la Veneția. „Este șocant”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat documentarul „NAZA”, regizat de jurnaliștii israelieni Yuval Abraham și Rachel Szor, și susține că acesta reprezintă o „incitare antisemită”, potrivit Reuters.

„NAZA” a câștigat sâmbătă Premiul Special al Juriului la Festivalul de Film de la Veneția, iar în timpul proiecției de joi fusese ovaționat timp de 25 de minute.

Titlul este inspirat dintr-un termen militar israelian care se referă la „victimele colaterale” anticipate, iar documentarul cuprinde interviuri anonime cu ofițeri de informații și soldați implicați în război.

„Este șocant. Luptăm împotriva incitării antisemite la nivel global, iar când vine de la noi este intolerabil”, a spus Netanyahu într-un videoclip postat pe Telegram. „Iar acum doi regizori israelieni care îi prezintă pe membrii IDF (Forțele de Apărare a Israelului, n.r.) drept criminali de război primesc aplauze la festivalul de la Veneția”, a continuat liderul israelian.

Șeful IDF, Eyal Zamir, criticase, de asemenea, documentarul, pe care l-a catalogat drept un atac la adresa Statului Israel.

„Pe baza a ceea ce s-a publicat până acum, acesta nu este un film care critică IDF și nici o încercare de a stabili adevărul. Se bazează pe calomnii sângeroase, distorsiuni deliberate ale realității și acuzații grave și false la adresa soldaților și comandanților IDF”, a declarat șeful armatei israeliene.

Armata a precizat că Zamir i-a cerut procurorului militar general „să examineze și să avanseze posibile măsuri legale în legătură cu filmul și cu persoanele implicate în acesta”.

Ce a spus unul dintre regizori

În discursul de acceptare a premiului, Yuval Abraham explicase de ce consideră el că este „deosebit de important” ca israelienii să vizioneze documentarul.

„Credem că negarea unei crime este ceea ce o ajută să persiste și, de ​​aceea, este deosebit de important pentru noi ca israelienii să vadă acest film – țara noastră este cea care comite aceste crime”, a declarat Abraham în discursul de sâmbătă.

Ofensiva israeliană din Fâșia Gaza a ucis 73.500 de palestinieni și a rănit alți 174.500, începând din octombrie 2023, conform datelor furnizate de Ministerul sănătății din enclava palestiniană, pe care ONU le consideră fiabile.

Campania militară a fost un răspuns la atacul lansat de Hamas asupra Israelului în 7 octombrie 2023, în care au murit 1.219 persoane, conform unui bilanț AFP bazat pe cifre oficiale.