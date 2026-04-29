Clauza neobișnuită cu care Elon Musk și-a betonat contractul la SpaceX

SpaceX le transmite investitorilor săi că nimeni nu îl poate demite pe Elon Musk din rolul de director general (CEO) și președinte al Consiliului de Administrație fără consimțământul fondatorului miliardar, potrivit unui fragment din documentația sa pentru listarea la bursă, consultată de Reuters.

Documentul precizează că Musk „poate fi înlăturat din Consiliul nostru de Administrație sau din aceste funcții doar prin votul deținătorilor de acțiuni din Clasa B”. Acestea vor fi acțiuni cu super-drept de vot (fiecare cu zece voturi), pe care el le va controla după lansarea pe bursă.

Asta înseamnă ca o eventuală demitere a sa să echivaleze, în practică, cu un autovot. Dacă el „își păstrează o parte semnificativă din deținerile sale de acțiuni ordinare din Clasa B pentru o perioadă extinsă de timp, ar putea continua să controleze alegerea și înlăturarea majorității Consiliului nostru de Administrație”, mai notează documentul depus la Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare din SUA.

Această prevedere se adaugă unui cadru cu două clase de acțiuni pe care SpaceX intenționează să îl adopte la listarea sa la bursă, o structură frecvent utilizată de companiile tehnologice conduse de fondatori în momentul intrării pe piețele publice. Acestea le oferă fondatorilor și investitorilor inițiali un control mai mare în raport cu acționarii publici.

Totuși, chiar și în astfel de structuri, Consiliile de Administrație păstrează de regulă autoritatea formală de a demite un director general, chiar dacă fondatorii pot influența rezultatele prin puterea de vot.

Clauza legată de demiterea lui Musk i-a surprins pe experți

Experți în guvernanță corporativă au declarat pentru Reuters că impactul complet al acestei prevederi depinde de detaliile din documentele juridice de fondare ale SpaceX.

Per ansamblu, aceste prevederi i-ar oferi lui Musk un drept de veto efectiv asupra oricărei încercări de a fi înlăturat, un nivel de control care, potrivit experților, depășește normele obișnuite prin faptul că leagă direct demiterea de propria sa putere de vot.

SpaceX le-a transmis potențialilor investitori că această structură „va limita sau va exclude capacitatea dumneavoastră de a influența chestiunile corporative și alegerea directorilor noștri”.

„Această prevedere nu este obișnuită. De regulă, demiterea directorului general este o decizie lăsată la latitudinea Consiliului de Administrație, iar deținătorii de control se bazează pe puterea lor de a înlocui consiliul”, a declarat pentru Lucian Bebchuk, un profesor de la Harvard Law School ale cărui cercetări se concentrează pe guvernanță corporativă, drept și finanțe.

SpaceX și Elon Musk nu au răspuns solicitărilor de comentarii din partea Reuters.