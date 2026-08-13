Documente din dosarul Tate: fapte grave de exploatare sexuală transmise de România și de Marea Britanie autorităților americane înaintea deciziei de joi din Miami

Ca să motiveze instanței riscul ca frații Andrew și Tristan Tate să fugă, procurorii din SUA au solicitat de la Londra și de la București elemente din dosare.

Noi documente depuse la tribunalul federal din Miami oferă cea mai detaliată imagine de până acum asupra argumentelor folosite de autoritățile britanice, române și americane pentru a se opune eliberării din arest a lui Andrew și Tristan Tate, în timp ce aceștia contestă extrădarea către Marea Britanie.

Procurorii americani susțin că frații Tate reprezintă un risc de fugă. Parchetul invocă gravitatea acuzațiilor aduse lor, resursele financiare de care dispun aceștia, documente de identitate folosite în mai multe jurisdicții și informații primite de la autoritățile române.

Ce a trimis Parchetul din Marea Britanie

Documentele depuse în instanță arată că autoritățile britanice estimează că anumite infracțiuni de care sunt acuzați cei doi pot fi pedepsite cu închisoare pe viață. Andrew Tate se confruntă cu 42 de capete de acuzare, iar Tristan Tate cu 17.

Acuzațiile includ viol, agresiune și infracțiuni legate de exploatarea sexuală a femeilor. Procurorii americani susțin că perspectiva unor pedepse foarte mari constituie unul dintre principalele motive pentru care cei doi nu ar trebui eliberați pe cauțiune.

În documentele analizate de instanță apare și o evaluare transmisă de autoritățile britanice potrivit căreia, doar în cazul unui singur reclamant, o eventuală condamnare ar putea atrage pedepse cuprinse între nouă și 13 ani de închisoare, cu un punct de plecare de zece ani. În argumentația procurorilor, atunci când toate capetele de acuzare sunt analizate împreună, expunerea penală a fraților Tate devine considerabil mai mare.

Ce a trimis Parchetul din România

O parte importantă a argumentelor prezentate de Departamentul de Justiție al SUA provine din informațiile furnizate de autoritățile române în dosarele penale care îi vizează pe Andrew și Tristan Tate. Ele vin de la DIICOT, care anchetează cazul.

Potrivit documentelor depuse la tribunalul din Miami, România a informat autoritățile americane că există 46 de potențiale victime în cauzele penale deschise împotriva fraților Tate.

Procurorii americani folosesc acest număr pentru a evidenția amploarea investigațiilor aflate în desfășurare și gravitatea acuzațiilor cu care cei doi se confruntă simultan în mai multe jurisdicții.

DIICOT susține că a are 19 cazuri în care frații Tate au încercat să influențeze victimele

Documentele mai arată că autoritățile române au raportat 19 situații în care frații Tate ar fi influențat sau ar fi încercat să influențeze presupuse victime ori martori.

Acuzațiile includ tentative de mituire, constrângere și amenințări menite să determine anumite persoane să facă declarații false, să nu coopereze cu anchetatorii sau să își retragă declarațiile anterioare. Frații Tate neagă toate acuzațiile formulate împotriva lor.

Pentru procurorii americani, aceste informații au o importanță practică imediată. Ei susțin că existența unor astfel de acuzații indică un risc ca martori sau presupuse victime să fie influențați dacă cei doi ar fi eliberați în perioada în care procedurile judiciare continuă în România, Marea Britanie și Statele Unite.

Pașaportul „Vladimir Scorpius”

Printre documentele depuse la dosar se află și referiri la un pașaport mexican asociat lui Tristan Tate.

Potrivit procurorilor americani, autoritățile mexicane au comunicat că nu au găsit nicio evidență care să arate că au emis vreodată un pașaport pe numele „Vladimir Scorpius”. Același nume ar fi fost folosit de Tristan Tate în relația cu serviciul de transfer financiar Wise și la înregistrarea unei companii în Regatul Unit, potrivit documentelor analizate de instanță.

Numele „Vladimir Scorpius” este utilizat în universul James Bond. Vladimir Scorpius este prezentat ca un traficant internațional de arme și liderul unei organizații extremiste, fiind unul dintre principalii adversari ai agentului 007 în seria literară Bond.

Partea legată de pașaportul cu aparență falsă este folosită de acuzare pentru a argumenta că frații Tate au acces la resurse și documente care le-ar putea facilita deplasarea internațională și evitarea jurisdicțiilor care îi investighează.

În ciuda zvonurilor de pe net, Andrew Tate mănâncă în detenție

Dosarul conține și o chitanță din magazinul centrului federal de detenție din Miami, document depus în cadrul procedurilor judiciare.

Potrivit bonului, Andrew Tate avea un sold de peste 3.500 de dolari în contul său din penitenciar și a cumpărat produse precum cafea columbiană, chipsuri, Doritos, batoane Snickers și Twix, supe instant ramen, gustări cu carne și produse de igienă personală.

Documentul contrastează cu afirmațiile distribuite în ultimele săptămâni de susținători ai fraților Tate pe rețelele sociale, potrivit cărora acesta ar fi înfometat sau ar fi fost obligat să consume apă murdară în penitenciar.

În același timp, avocații celor doi susțin în documentele depuse la instanță că regimul de detenție este unul sever și că aceștia sunt ținuți într-o unitate specială, cu acces limitat la exterior.

Acuzații mai puțin discutate

Noile documente readuc în atenție și unele dintre capetele de acuzare care au primit mai puțină atenție publică decât acuzațiile de viol și trafic de persoane.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile britanice, printre cele 42 de capete de acuzare formulate împotriva lui Andrew Tate se află și infracțiuni referitoare la imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

Aceste acuzații fac parte din dosarul pe care procurorii britanici încearcă să îl aducă în fața instanțelor din Regatul Unit.

Ce se întâmplă joi

Joi, 13 august, este programat ca un judecător federal din Miami să judece dacă Andrew și Tristan Tate rămân în detenție sau dacă pot fi eliberați condiționat în timp ce contestă procedura de extrădare.

Audierea nu privește vinovăția sau nevinovăția lor și nici nu reprezintă o decizie privind extrădarea propriu-zisă. Marea Britanie are termen până la 16 septembrie să depună documentația completă în susținerea cererii de extrădare. După parcurgerea etapelor judiciare, decizia finală privind predarea efectivă a fraților Tate către autoritățile britanice va aparține secretarului de stat al Statelor Unite, Marco Rubio.

Între timp, avocații fraților Tate au cerut instanței federale din Miami amânarea audierii programate joi privind eliberarea lor pe cauțiune. Potrivit documentelor depuse la dosar, apărarea solicită un termen suplimentar, până la 21 august, pentru a răspunde pe fond argumentelor prezentate de Departamentul de Justiție al SUA împotriva eliberării și pentru a obține declarațiile unor martori care să depună mărturie în favoarea fraților Tate.

Într-o declarație publicată miercuri, avocatul american Joseph McBride a calificat documentul depus de guvernul american drept o colecție de „minciuni” și a susținut că apărarea va răspunde „linie cu linie” acuzațiilor formulate de autorități. McBride a acuzat, de asemenea, existența unei campanii coordonate între procurori și presa mainstream și a afirmat că Andrew și Tristan Tate sunt deținuți în condiții pe care le-a descris drept „oribile” în unitatea specială a centrului federal de detenție din Miami.

O manifestație de susținere a lui Andrew și Tristan Tate este programată să aibă loc astăzi în fața centrului federal de detenție din Miami, unde cei doi sunt încarcerați. Într-un mesaj publicat pe platforma X, avocatul lor american, Joseph McBride, a anunțat că va participa la eveniment și că va răspunde întrebărilor susținătorilor care se vor aduna în fața penitenciarului.

Dacă instanța aprobă cererea, audierea de joi nu va mai avea loc, iar discuția privind eliberarea lor va fi mutată cel mai probabil spre sfârșitul lunii august.