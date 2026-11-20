Declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate, Radu Miruță contestă decizia. Fostul ministru a prezentat două documente care, spune el, demonstrează că nu a încălcat legea.

Agenția Națională de Integritate a constatat că Radu Miruță a fost incompatibil deoarece a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară, în perioada 2022-2023.

Miruță spune că PFA-ul a fost suspendat din 2020 până la radierea din 2024. De asemenea, el afirmă că expertiza judiciară din 2023 nu a fost făcută printr-o formă de organizare și că nu a încasat banii pentru ea.

„Nu mi-a fost trimis nici până acum raportul”

„Ca să fie clar de la început – nu sunt niciun incident de integritate așa cum am aflat din presă, înainte să văd comunicatul celor de la ANI. Nu mi-a fost trimis nici până acum raportul. Nu am încălcat nici legea, nici buna-credință”, a spus Radu Miruță, într-o conferință.

El a calificat decizia ANI de astăzi drept „o mare ticăloșie” și a anunțat că se va adresa instanței, dar și că ia în calcul să facă o plângere penală „inspectorului de la ANI care a instrumentat această ticăloșie”.

„Nu voi ceda la acest șantaj”, a mai declarat el, susținând că anunțul de azi al Agenției vine „după ce am enervat în ministere și după rezultatul de acum două săptămâni de la alegerile interne când am ajuns prim-vicepreședinte al USR”.

„Dacă sunt oameni care au deschis astăzi șampanii prin sediul din Kiseleff (n.red – sediul PSD), le spun să pună dopul înapoi”, a continuat deputatul USR.

Adresa și răspunsul primit de la ANI

Prim-vicepreședintele USR spune că înainte de a fi deputat a încasat salariul printr-un PFA în domeniul consultanței în tehnologia informației și comunicațiilor.

Apoi, după ce a devenit parlamentar, în 2020, el spune că a mers la Registrul Comerțului și a suspendat PFA-ul.

„Am făcut o adresă la ANI prin care am întrebat două lucruri: dacă, deputat fiind, am voie să am PFA și dacă, deputat fiind, am voie să fac expertiză”, a precizat el.

Miruță a prezentat răspunsul primit de la ANI, potrivit căruia „exercitarea calității de deputat și a celei de expert tehnic judiciar nu generează o situație de incompatibilitate”.

Totuși, Agenția transmite că activitatea de deputat și existența unui PFA „poate genera o situație de incompatibilitate”.

„În situația unde spuneau că se poate să fii incompatibil, PFA era suspendat. Pentru situația cu exercitarea calității de expert tehnic, am confirmarea celor de la ANI, care spun că poți să fii și deputat și expert tehnic”, mai explică liderul USR.

Răspunsul primit de la ANAF

La trei ani după suspendarea PFA, adică în 2023, Miruță spune că a făcut o nouă adresă la Registrul Comerțului, în urma căreia instituția i-a transmis că „după trei ani de zile de suspendare, PFA-ul nu intră în activitate implicit, automat. Conform legii trebuie să faci o cerere, să soliciți activarea”.

El a prezentat și o adresă de la ANAF, în care se precizează că PFA-ul său figurează cu suspendarea activității în bazele de date: „Figurează cu suspendarea activității de la începutul mandatului de parlamentar, până la data radierii din 2024”, a adăugat Miruță.

Apoi, spune el, Ministerul Finanțelor a transmis că „nu au fost desfășurate acte de comerț de acest PFA”.

În comunicatul de presă, ANI spune că Miruță a încălcat „art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor”. Adică, Agenția a constatat că prim-vicepreședintele USR a încălcat legea potrivit căreia funcția de senator sau de deputat este incompatibilă cu calitatea de comerciant persoană fizică.

Cum a ajuns să facă expertiza

Miruță a explicat că în 2023 a făcut o expertiză, fără să fie contractat. „Din tabloul experților, cel public de pe Ministerul Justiției, un judecător m-a tras aleatoriu și m-a desemnat să fac o expertiză pe care dacă nu o făceam puteam să iau amendă, cum am și luat în alte situații când nu am apucat să răspund judecătorului”.

Liderul USR a spus că expertiza pe care a făcut-o și a depus-o la instanță și a fost verificată, nu a fost făcută în numele unui PFA. „A fost făcută în CNP-ul meu, în baza titlului de doctor și nu are absolut nicio conexiune cu vreo formă de organizare”, a subliniat el.

Deputatul spune că nu a luat bani pentru raport. „Expertiza pentru care am primit decizie de la instanță să o fac, a costat 1.000 de lei. Eu nu am luat niciodată această sumă de bani. Mia de lei se depune într-un cont al Ministerului Justiției de unde expertul poate să facă o factură într-un termen de trei ani de zile să ia banii”. În cei trei ani de zile, el spune că nu a făcut nici măcar o adresă ca să ia acei bani.

Ce a constatat ANI

Fostul ministru al Apărării, Radu Miruță a fost declarat incompatibil de ANI, care susține că în perioada 2022-2023 acesta a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, Miruță a fost informat despre „declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris”.

Practic, Agenția a constatat că prim-vicepreședintele USR a încălcat legea potrivit căreia funcția de senator sau deputat este incompatibilă cu calitatea de comerciant persoană fizică.

Legea spune că el poate ataca în instanță raportul ANI, însă dacă acuzațiile se confirmă și decizia rămâne definitivă, Radu Miruță poate rămâne fără funcția de parlamentar.