Documentele secrete ale unei unități militare din România, aruncate la gunoi pe un câmp din Timiș

Obiceiul unui primar de comună, care returnează gunoaiele aruncate abuziv de orășeni, a dus la o descoperire neașteptată: mai multe acte din dosare clasificate, inclusiv strategii privind culegerea de informații care aparțin Armatei Române, au fost descoperite pe un câmp în vestul țării.

Cel care a pierdut documentele secrete a fost chiar șeful structurii de informații a unității militare, maiorul Paul Marian Firican, care a recunoscut că a scos actele din instituție, conform documentelor juridice consultate de HotNews.

Redacția a vorbit cu primarul Cristian Cardaș, din comuna Victor Vlad Delamarina, localitate unde au fost descoperite: „Unele documente erau din 2025”.

Parchetul Militar din Cluj a declanșat o anchetă în acest caz, iar rezultatul a fost, la rându-i, neașteptat.

Comuna Victor Vlad Delamarina este situată la mai puțin de 5 kilometri de municipiul Lugoj, județul Timiș. Localitatea poartă numele ofițerului Victor Vlad Delamarina, poet cunoscut pentru scrierile sale umoristice în dialectul bănățean.

Însă ce au descoperit oamenii din comună nu e o glumă. Aici se întâmplă adesea ca pe câmpurile din zonă să se arunce gunoaie. „Nu o fac localnicii”, susține primarul Ioan Cristian Cardaș, într-un dialog cu HotNews.

„În general sunt oameni care își fac curățenie în locuințe și plătesc pe cineva să le care gunoaiele. Iar aceștia merg prin satele din apropierea orașului Lugoj și le aruncă noaptea”, spune Cardaș.

Sătui ca localitatea lor să devină un mare coș de gunoi, ei au căpătat un obicei.

Descoperirea viceprimarului Sima

Supărat pe orășenii care îi aruncă gunoaiele pe câmpurile din comună, primarul Cardaș din Delamarina scotocește cu angajații primăriei prin gunoaie,iIar când găsesc indicii despre cei care le-au aruncat, încarcă deșeurile și le trimit de unde au venit.

La fel s-a întâmplat și în urmă cu cinci luni. În dimineața de 24 martie, viceprimarul Ioan Sima, mergând spre serviciu a observat pe drumul comunal mai multe gunoaie aruncate pe marginea drumului.

„Vicele a venit dimineață la muncă și mi-a spus că astă noapte o aruncat cineva niște gunoaie- hârtii, acte, haine – pe un drum adiacent, între Heredești și Victor Vlad Delamarina, pe un câmp, la 10-15 metri de drum”. explică primarul Cardaș.

„I-am trimis pe vice și pe un băiat de aici de la primărie să caute printre lucruri, gândindu-mă că poate găsesc printre hârtiile acelea o adresă ceva, să le trimitem înapoi gunoaiele. Am mai găsit aruncate gunoaie pe câmp, am căutat personal prin saci și am găsit date despre proprietar. Am încărcat toate gunoaiele și i le-am basculat în fața casei, să le ducă unde trebuie, nu să mi le aducă mie aici în comună”, spune primarul Cardaș.

Unele documente erau din 2025

„Șie să fie, șie să fie?”, vorba poetului Delamarina. Căutând printre hainele și hârtiile aruncate pe câmp, angajații primăriei aveau să descopere mai multe documente militare: inventare, strategii operaționale. Le-au fotografiat și l-au anunțat de îndată pe primar.

„Au pozat documentele și mi le-au trimis pe WhatsApp. Când am văzut că sunt acte de armată și scrie secret de serviciu pe ele, era consemnat inclusiv anul 2025 pe ele, mi-am dat seama că sunt active. Nu erau de acum 100 de ani să zici că ar fi niște documente casate. Nu era de glumă, le-am spus băieților să le strângă pe toate și să le aducă la primărie”, continuă primarul relatarea.

Analizând documentele, primarul Cardaș a observat că unele dintre documente aparțin unității militare din Lugoj, iar pe unele dintre ele a observat scris numele unui maior.

Cum un tânăr din comuna Delamarina era șoferul comandantului unitatății militare din Lugoj, primarul a decis să îl anunțe mai întâi pe acesta.

Informația a ajuns rapid la conducerea unității militare. În comună au venit „cei de la armată” și au mers să cerceteze zona unde au fost găsite documentele clasificate.

„A venit la mine comandantul, i-am relatat ce v-am spus și dumneavoastră”, precizează edilul.

Maiorul Paul Marian Firican

În 25 martie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Cluj a declanșat o anchetă în acest caz. În paralel, a fost declanșată și cercetare administrativă.

Documentele găsite pe câmp aparțineau unității militare UM01220 Lugoj- Batalionul 183 Artilerie Mixtă „General Ion Dragalina”. La finalul anului 2024, artileria din Lugoj a fost relocată la Zalău, în locul său fiind înființată o unitate militară de logistică. Odată cu relocare unității militare, a fost relocat și personalul militar.

Printre cei mutați de la Lugoj la Sălaj s-a aflat și șeful structurii de informații a UM 01220, maiorul Paul Marian Firican, potrivit datelor din dosarul penal.

În urma cercetărilor Parchetului Militar Cluj, s-a constatat că maiorul Firican este cel responsabil de pierderea documentelor clasificate și a fost pus sub acuzare pentru neglijență în păstrarea informațiilor secrete.

Ce acte s-au pierdut

În ordonanța de punere sub urmărire penală sunt indicate o parte dintre documentele clasificate găsite aruncate pe câmpul din comuna Victor Vlad Delamarina:

Plan de măsuri privind înfiinţarea batalioanelor de infanterie-rezervă în structuri din Diviza 4 Infanterie „Gemina”, stuctura Diviza 4 Infanterie „Gemina”, una dintre cele mai mari unități de nivel tactic-operativ a Armatei României, aflată în subordinea Statului Major al Forțelor Terestre

Inventarul activităţilor Batalionului 183 Artilerie Mixtă

Situaţie cu necesarul, existentul şi starea de operativitate şi tehnicii specifice batalionului

Procedura privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor compartimentului S-2 Informaţii pentru îndeplinirea sarcinilor din planul de culegere a informaţiilor

Procedura cu titlul „Realizarea bazei documentare pe probleme specifice de interes din zona de acţiune, zona de responsabilitate şi zona de interes informativ a batalionului”

Declarația maiorului Firican

Audiat ca suspect, maiorul Firican a recunoscut că el este cel care a scos documentele clasificate din unitatea militară. A invocat neatenția.

„Timp de 13 ani, respectiv în perioada 25 august 2011, până în noiembrie 2024 am fost încadrat la UM 01220 Lugoj şi în toată această perioadă am locuit în oraşul Lugoj. Deoarece în noiembrie 2024, UM 01220 Lugoj a fost mutată la Zalău, odată cu aceasta, m-am mutat şi eu”, a explicat ofițerul.

„Din greşeală, am lăsat în apartamentul menţionat mai multe înscrisuri, printre care au fost şi câteva înscrisuri clasificate secret de serviciu, aşa cum au fost detaliate în actele de urmărire penală. Recunosc şi regret comiterea faptei, însă, doresc să precizez că am avut o singură zi la dispoziţie ca să îmi iau toate lucrurile din apartamentul de la Lugoj şi să mă mut la Zalău. Probabil şi din această cauză am uitat acele documente în apartament”, a afirmat maiorul Firican la audieri, potrivit declarației atașată la dosarul ajuns pe rolul Tribunalului Militar Cluj.

Întrebat de procurorul militar de ce a scos documentele clasificate din unitate și le-a dus acasă, maiorul a susținut că nu a realizat că printre documentele personale aflate în biroul său se aflau si cele secrete.

„Îmi amintesc că mi-am luat toate documentele şi lucrurile de la UM 01220 Lugoj în vederea mutării la Zalău. Le-am dus acasă, urmând să le duc pe toate la Zalău. Menţionez că nu mi-am dat seama că printre documentele scoase din unitate sunt şi documente clasificate. Scoaterea acestor documente a fost greşeala mea şi regret enorm ce s-a întâmplat. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu înscrisurile rămase în apartament şi nici nu am fost anunţat de proprietar cu privire la lucrurile uitate acolo”, a mai declarat maiorul Firican la audierea de la parchet.

Parchetul Cluj a clasat dosarul: „Nu există interes public”

La trei luni după declanșarea cercetărilor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a decis să închidă dosarul, procurorul de caz dispunând „renunțarea la urmărire penală”.

„Suspectul a recunoscut comiterea faptei, a susţinut că din greşeală a scos documentele cu regim clasificat împreună cu documente neclasificate şi personale şi, fără să le mai verifice, le-a abandonat în apartamentul unde locuia cu chirie”, a motivat procurorul decizia de renunțare la urmărire penală.

„Avându-se în vedere şi persoana suspectului (suspectul este o persoană integrată în societate, atât profesional, cât şi familial), conduita avută anterior comiterii infracţiunii (anterior nu a mai intrat în contact cu legea penală, acesta prezentându-se la solicitarea organelor judiciare) şi faptul că incidentul nu a afectat în mod deosebit activitatea unităţilor militare vizate de aceste înscrisuri, nu există un interes public în urmărirea faptei ce face obiectul prezentei cauze”, conform Parchetului.

Tribunalul Militar Cluj a validat NUP-ul

Pe 7 iulie, Tribunalul Militar Cluj a validat soluția de renunțare la urmărire penală, subliniind că fapta este de o gravitate redusă și că ar exista o disproporţie vădită între cheltuielile pe care le-ar implica desfăşurarea procesului penal.

Actele din dosarul penal arată că pe lângă ancheta parchetului a fost efectuată și o cercetare administrativă la nivelul unității militare. La finalul cercetării administrative s-a propus amendarea maiorului, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat, arată datele din dosarul penal.

„În concluziile raportului de cercetare administrativă, s-a reţinut că prin compromiterea informaţiilor clasificate, nivel secret de serviciu, pot afecta imaginea instituţiei şi pot genera cheltuieli materiale şi financiare legate de cercetarea evenimentului (consum de resurse umane, birotică, de timp) precum şi cheltuieli necesare declasificării, întocmirii şi înlocuirii documentelor compromise”, se menționează în hotărârea pronunțată în 7 iulie de Tribunalul Militar Cluj.

„După finalizarea cercetării administrative, maiorului Firican Paul Marian, încadrat ca Şef S-2 informaţii/B.691 Art. At. (U.M. 01220), ca urmare a încălcării dispoziţiilor prev. de art. 4 din H.G. nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, comisia a propus comandatului U.M. 01220 să aplice amenda în cuantum de 1000 lei, conform art. 14 din HG. 781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, sancţiune care nu a fost însă aplicată, conform corespondenţei purtate cu unitatea militară”, a mai motivat Tribunalul militar.

HotNews a solicitat Ministerului Apărării Naționale un punct de vedere despre acest caz. Acesta nu a răspuns până la publicarea articolului.

Parchetul Militar din Cluj a declanșat o anchetă în acest caz, însă după trei luni a decis închiderea dosarului, pe motiv că „nu există un interes public în urmărirea faptei” și că „incidentul nu a afectat în mod deosebit activitatea unităților militare vizate”, ordonanței de renunțare la urmărire penală, consultată de HotNews.