Documentul care dispare de la reînnoirea buletinului. Anunțul Oanei Gheorghiu

O schimbare în procedura de reînnoire a actelor de identitate a fost anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu, în urma sesizărilor primite de la cetățeni.

Măsura vizează eliminarea certificatului de naștere din dosarul de reînnoire, după ce solicitarea acestuia a fost raportată drept principala problemă pe platforma „Fără Hârtie”.

„Am dat deja dispoziție ca funcționarii de la Evidența Persoanelor să interogheze baza de date pentru a verifica informațiile de stare civilă”, a declarat Oana Gheorghiu pentru Digi24.ro. Ea a adăugat că „statul are aceste date, este absurd să le mai cerem cetățenilor sub formă de hârtie la fiecare interacțiune cu administrația”.

Obiectivul este ca nicio autoritate să nu mai solicite documente care pot fi verificate electronic, spune vicepremierul.

„Următorul pas este eliminarea obligativității de a prezenta dovada adresei de domiciliu, în cazurile în care informația este deja stocată în bazele de date ale statului”, a mai precizat Oana Gheorghiu.

Schimbarea a fost accelerată de volumul mare de sesizări înregistrate pe platforma guvernamentală „Fără Hârtie”, unde peste 1.000 de reclamații au fost depuse în primele 24 de ore de la lansare. Cele mai multe plângeri vizau tocmai necesitatea de a aduce copii xerox după acte de stare civilă pe care instituțiile statului le au deja în evidență.

Situația a fost semnalată și de HotNews, care a scris recent despre nemulțumirea cetățenilor față de solicitarea „obsesivă” a acestor documente, în condițiile în care informațiile sunt deja stocate în bazele de date oficiale.

„Este o măsură de bun-simț și o obligație a funcționarului să facă acest efort de interogare a sistemului, nu a cetățeanului să care dosare”, a subliniat vicepremierul. Măsura se aplică imediat la nivelul serviciilor de evidență a persoanelor din întreaga țară.