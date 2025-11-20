Dogioiu: În privinţa cumulului pensie-salariu, penalizarea cu 85% din pensie se va aplica doar în ipoteza pensiilor necontributive

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat joi că măsura privind interdicţia cumulului pensiei cu salariul la stat, care urmează să prevadă o penalizare cu un procent de 85% din pensie, se va aplica doar în ipoteza pensiilor necontributive.

„În privinţa cumulului pensie-salariu, din start aş vrea să subliniez că vorbim de penalizare cu 85% din pensie, a acestui cumul, doar în ipoteza pensiilor necontributive. Pensiile contributive nu sunt afectate cu nimic de această prevedere”, a declarat joi Ioana Dogioiu.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a precizat că „și acest proiect de lege urmează să fie finalizat rapid, pentru că şi el trebuie trimis spre avizare la CSM”.

„Dorinţa este ca săptămâna viitoare proiectul, sigur, tot în ipoteza avizului CSM, fie să intre într-o procedură parlamentară rapidă, fie să fie cuplat cu angajarea răspunderii pentru pensiile magistraţilor, desigur, sub rezerva avizului CSM pentru acel proiect de lege „, a mai declarat Ioana Dogioiu, potrivit Agerpres.