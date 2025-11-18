Cumulul salariului cu o pensie de numai 15% se va aplica și pentru profesorii și medicii care vor continua să lucreze și să ia pensie, anunță ministrul Muncii. „Tăierile nu sunt nici ideea mea, nici a PSD”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat marți seară, la Antena 3, că proiectul Guvernului privind cumulul pensiei cu salariul, proiect prin care cuantumul pensiei va fi limitat la 15% pentru bugetarii care-și continuă activitatea, va viza toate categoriile de bugetari, inclusiv medicii și profesorii.

„Acest proiect se referă la toate categoriile de pensii, indiferent dacă este vorba despre cele care au exclusiv contributivitate, cele care sunt și cu o parte de la bugetul de stat, pensionări anticipate ș.a.m.d. Este extrem de important să avem maximă prudență cu o astfel de reglementare pentru că au mai fost cazuri în care tema cumulului pensiei cu salariu a mai fost întoarsă de Curtea Constituțională”, a declarat ministrul Muncii.

„Obiectul nu este să reduci nivelul serviciilor”

Florin Manole a subliniat că măsura pregătită de Guvern nu are ca scop interzicerea muncii pentru cei care au ajuns la vârsta pensionării, mai ales că domeniul educației și sănătății sunt de „mare impact social”. „Trebuie tratate cu foarte mare prudență, pentru că nu este și nu trebuie să fie obiectivul niciunei reglementări să reduci nivelul serviciilor publice, cu atât mai puțin în sănătate și educație”, a spus Manole.

În ce privește chestiunea reducerii personalului din administrație, ministrul Muncii a spus că nu este un susținător al acestora, el indicând că există și alte modalități de scădere a cheltuielilor salariale ale statului.

„Aceste tăieri nu sunt nici ideea mea, nici ideea PSD și deci nu pot fi avocatul sau susținătorul lor. Cine are ideea să și-o susțină public și s-o argumenteze. Eu am spus în repetate rânduri, nu doar în acest context, că nu susțin darea oamenilor afară. Sunt ministrul Muncii, nu ministrul concedierilor și nu vreau să-mi schimb această menire. Pe de o parte, pe de altă parte, înțeleg nevoia reducerilor de cheltuieli”, a spus Manole.

El a menționat că, în ministerul pe care-l conduce, costurile cu personalul au scăzut cu 6% față de luna ianuarie, fără să se fi făcut concedieri. Economia a fost realizată prin faptul că unii angajați s-au pensionat, iar cei care au venit în locul lor sunt debutanți cu salarii mai mici întrucât nu au vechimea celor care s-au pensionat.

Actul normativ care va reglementa condițiile în care se pot cumula pensia cu salariul va introduce noi reguli și în ce privește detașările și transferurile între instituțiile de stat.

„Ideea principală este să avem o stabilizare a sistemului. Acum, când vorbim, cred că și eu am semnat poate zeci de transferuri sau detașări. Între ministere se practică acest lucru. Uneori, e absolut justificat, în sensul că ai nevoie de o persoană sau alta în funcționar sau altul, dar cu toate astea e o mișcare ce trebuie oprită și să fie urmată de o evaluare”, a mai spus Florin Manole.

Condițiile în care se va face cumulul pensiei cu salariul

Secretarul de stat în Ministerul Muncii, Ciprian Văcaru (PSD) a declarat, marţi, la Prima News, că, în cele 30 de zile până când va intra în aplicare legea, persoana care cumulează şi pensia şi salariul va trebui să aleagă dacă va rămâne cu 15% din pensie plus salariul pe care îl obţine la locul de muncă, până la 70 de ani.

„În primul rând, o reformă nu înseamnă o concediere colectivă. Tocmai din acest motiv există această prevedere prin care cei din administraţiile locale au posibilitatea fie să meargă pe opţiunea de a da oamenii afară de a concedia sau de a face reduceri de cheltuieli”, a declarat Ciprian Văcaru, citat de News.ro.

El a menţionat că, ”dacă ne uităm la partea de cumul pensie cu salariu, probabil că vor exista nişte plecări voluntare, la momentul în care această lege va intra în vigoare”.

”Vorbim despre o modificare legislativă care spune în felul următor: în momentul în care va intra în vigoare această lege, în cele 30 de zile până când va intra şi în aplicare, acea persoană care cumulează şi pensie şi salariu în prezent, va trebui să aleagă dacă va rămâne cu 15% din pensie plus salariul pe care îl obţine la locul de muncă, până la vârsta de 70 de ani, urmând ca după vârsta de 70 de ani să reîntregească pensia în valoare de 100%, bineînţeles, punând în vedere că (..) în acei ani lucraţi în care cumulezi pensia cu salariu, dar doar acea valoare de 15%, ţi se mai adună contribuţii care, la fel, în momentul în care ieşi la pensie, se recalculează”, a menţionat el.

Despre riscul ca prevederea să cadă la controlul de constituţionalitate, Ciprian Văcaru a arătat că au transmis în momentul în care a venit această solicitare de partea premierului Bolojan, că există mai multe încercări în diverse proiecte de lege care au fost picate la Curtea Constituţională.

„Aici ne referim la modul în care această legislaţie este trecută, odată, în forma de OUG, doi la mână, legată de faptul că vorbim despre două drepturi constituţionale, dreptul la pensie şi dreptul la salariu şi în momentul în care afectezi ori unul, ori altul prin această modificare, există o mare posibilitate că ea să nu treacă la Curte. A fost gândit acest sistem de interzicere a cumului pensie cu salariu pe o legislaţie a magistraţilor în care ei, la momentul în care au ieşit la pensie, au o legislaţie prin care pot să cumuleze acei 15% pensie cu salariu”, a spus secretarul de stat.