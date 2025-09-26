Doi adolescenţi au fost arestaţi pentru spionaj în Olanda, într-un caz având posibile legături cu Rusia

Poliţia olandeză a arestat doi adolescenţi suspectaţi de spionaj în numele unei puteri străine, au anunţat vineri autorităţile, într-un caz legat, potrivit presei locale, de hackeri pro-ruşi.

Un judecător a dispus menţinerea în arest a celor doi adolescenţi de 17 ani, unul în arest preventiv, celălalt în arest la domiciliu, a declarat Brechtje van de Moosdijk, purtător de cuvânt al parchetului, pentru agenția France Presse, citează News.ro.

Cotidianul De Telegraaf a publicat un interviu cu tatăl unuia dintre adolescenţi, care a spus că autorităţile îl acuză pe fiul său că a trecut pe lângă clădiri importante din Haga cu un „sniffer Wi-Fi”, un dispozitiv sau software capabil să intercepteze date.

Tatăl a declarat ziarului că opt bărbaţi cu cagule au pătruns luni în casă, având un mandat de arestare pe numele tânărului. El a adăugat că fiul său, pasionat de jocuri video, este suspectat că ar fi în contact cu hackeri pro-ruşi prin intermediul aplicaţiei de mesagerie Telegram.

Potrivit tatălui, băiatul ar fi transportat „snifferul Wi-Fi” şi prin faţa ambasadei Canadei, precum şi a Europol şi Eurojust, agenţiile de poliţie şi respectiv juridică ale Uniunii Europene, cu sediul la Haga.

„Fiul meu nu este deloc implicat în politică. Nu-mi pot imagina că aşa ceva s-ar putea întâmpla. Ştiu că este interesat de pirateria informatică. Dar nu aveam nicio idee despre ce făcea”, a declarat tatăl, citat de De Telegraaf.

„Supravegheaţi-vă cu atenţie copiii, întrebaţi-i ce fac şi avertizaţi-i cu privire la pericole”, i-a îndemnat el pe părinţi.

Procuratura olandeză suspectează „interferenţa unui stat”, dar a refuzat să dea mai multe detalii din cauza vârstei suspecţilor şi a caracterului sensibil al cazului, a declarat pentru AFP Van de Moosdijk. Ea a precizat că o nouă audiere cu uşile închise va avea loc în două săptămâni.