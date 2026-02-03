Doi băieți de 17 și 18 ani, reținuți după ce au tras cu pistoale neletale asupra a patru fete, în Sectorul 5

Doi băieți, în vârstă de 17 și 18 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore după ce au tras cu pistoale neletale asupra a patru fete, în urma unui conflict spontan, pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei. Două dintre tinere au fost atinse de bilele trase, însă nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, a transmis Poliția Capitalei.

Incidentul a avut loc luni seară, în jurul orei 20:00, la intersecția străzilor Buzoieni și Margeanului. Polițiștii Secției 19 au fost sesizați prin apel la 112, iar ulterior și prin plângere.

„Din datele și probele administrate în cauză, a reieșit faptul că, în timp ce se aflau la intersecția unor străzi din Sectorul 5, pe fondul unui conflict spontan, cei doi tineri ar fi adresat injurii persoanelor vătămate, tulburând astfel liniștea și ordinea publică. Ulterior, aceștia ar fi tras cu pistoale neletale asupra a patru tinere, după care ar fi părăsit zona”, a transmis Poliția Capitalei într-o precizare de presă.

Două dintre fete, în vârstă de 16 și 17 ani, au fost atinse de bile la nivelul membrelor. Una dintre ele nu a suferit leziuni, iar cealaltă prezenta o ușoară roșeață la nivelul brațului, care nu a necesitat îngrijiri medicale. Acestea au refuzat transportul la spital.

Surse judiciare au declarat pentru HotNews că cele patru fete treceau pe lângă cei doi băieți, pe o alee, iar în momentul în care s-au intersectat, unul dintre băieți a atins-o cu umărul pe una dintre fete. Nu este clar dacă gestul a fost intenționat sau accidental.

În urma acestui incident, între cele două grupuri a izbucnit un schimb de injurii.

„Cei doi tineri au fost depistați la scurt timp și conduși la sediul unității de poliție, în vederea audierii. Totodată, cele două arme neletale au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor”, a mai transmis Poliția Capitalei.

Băieții le-au spus oamenilor legii că nu le-a convenit modul în care fetele li s-au adresat, moment în care au scos pistoalele neletale și au tras.

Față de cei doi a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați magistraților cu propunere legală.