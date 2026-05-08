Doi cercetători despre viitor: „Aproximativ un sfert din Ucraina – circa 137.000 de kilometri pătrați – este contaminat cu muniție neexplodată”

Dacă luptele ar înceta, Ucraina nu ar traversa o simplă perioadă de recuperare, ci ar trebui să facă față unei perioade foarte grele, scriu Oleksandr Kraiev și Andreas Umland, într-un articol de opinie publicat astăzi de HotNews.

Oleksandr Kraiev este director de programe la Consiliul de Politică Externă „Ukrainian Prism” din Kiev. Andreas Umland este cercetător în politici publice la Institutul de Politică Europeană din Kiev (EPIK).

În primăvara anului 2026, șansele unui armistițiu între Ucraina și Rusia par mai reduse ca niciodată de când președintele american Donald Trump și-a reluat eforturile de pace. Moscova refuză să se mulțumească cu mai puțin decât cel puțin o victorie parțială, însă nu dispune de forța militară necesară pentru a o impune. O „balanță a morții” s-a instalat pe liniile frontului, caracterizată prin drone, război de uzură și câștiguri teritoriale minime. Războiul, nu pacea, rămâne scenariul cel mai probabil.

„Dacă luptele ar înceta, Ucraina nu ar traversa o simplă perioadă de recuperare”

Totuși, istoria rareori merge așa cum ne așteptăm. Europa nu își poate permite să fie nepregătită pentru consecințele unui armistițiu survenit pe neașteptate. Dacă luptele ar înceta, Ucraina nu ar traversa o simplă perioadă de recuperare, ci ar marca începutul unei noi confruntări multidimensionale – una care i-ar pune la încercare, simultan, securitatea, economia, instituțiile, demografia și coeziunea politică. A câștiga pacea, mai ales în condițiile unui acord de armistițiu imperfect, va fi la fel de dificil ca și supraviețuirea războiului.

Prima și cea mai importantă provocare ar rămâne stabilirea și menținerea securității. Un armistițiu nu ar semnala o schimbare a obiectivelor strategice ale Kremlinului.

Fără o transformare fundamentală a regimului rus, Moscova ar interpreta armistițiul nu ca pe un punct final, ci ca pe o pauză – un interregn în îndelungata campanie imperială a Rusiei.

Reducerea activității pe câmpul de luptă ar fi probabil însoțită de o intensificare a războiului hibrid din partea Kremlinului: atacuri cibernetice, dezinformare, sabotaj industrial și subversiune politică, toate menite să submineze statul ucrainean din interior.

Stabilitatea unei ordini postbelice ar depinde mai puțin de formulările juridice ale unui acord, cât de echilibrul de putere pe care acesta îl lasă în urmă. Presiunea exercitată asupra Kievului de a demilitariza zonele fortificate din estul Ucrainei ar fi deosebit de periculoasă, deoarece ar deschide calea unor incursiuni rusești mai profunde și ar spori stimulentele pentru reluarea războiului.

Din acest motiv, garanțiile de securitate occidentale pe hârtie nu ar avea nicio valoare reală dacă nu ar fi susținute de capacități concrete.

„Build Back Better”

Având în vedere politica fluctuantă a Washingtonului din 2025, responsabilitatea principală va reveni Europei. Ajutorul militar și cooperarea în domeniul apărării ar trebui să continue aproape în aceeași măsură ca în timpul războiului, după începerea încetării focului.

Cel mai eficient factor de descurajare nu va consta în declarații, ci în măsuri practice implementate rapid, precum integrarea apărării aeriene a Ucrainei în flancul estic al NATO, desfășurarea de avioane occidentale pentru a proteja spațiul aerian ucrainean și facilitarea reluării traficului aerian civil. Integrarea în domeniul securității ar trebui să funcționeze, de asemenea, în ambele sensuri.

Forțele armate ucrainene, testate în luptă, ar putea consolida descurajarea împotriva Rusiei în regiunea baltică și ar putea poziționa țara ca un pilon al unei noi arhitecturi de securitate europeană.

Peste 500 de miliarde de dolari va costa refacerea țării

Odată stabilită securitatea, redresarea economică ar reprezenta testul decisiv. După o scădere a PIB-ului de peste 30 de procente în 2022, Ucraina a revenit pe creștere în perioada 2023–2025, în ciuda deficitului de forță de muncă și a atacurilor rusești repetate.

Cu toate acestea, pagubele sunt imense. Distrugerile materiale directe se ridică la peste 195 de miliarde de dolari, iar necesarul total pentru reconstrucție în următorii zece ani este estimat la 588 de miliarde de dolari.

Renașterea Ucrainei nu poate însemna simpla refacere a economiei de dinainte de război. O abordare de tip Build Back Better – reconstruiește mai bine – ar fi esențială: infrastructură descentralizată, instituții modernizate, logistică rezistentă și accent pe capitalul uman. Câteva proiecte fragmentare cu bani din donații nu ar fi suficiente.

În schimb, ajutorul internațional – prin mecanismul UE de 50 de miliarde de euro destinată Ucrainei și împrumuturile G7 garantate prin activele rusești înghețate – ar trebui să atragă investiții private. Aceasta ar depinde, de asemenea, de securitate, de statul de drept și de integrarea tot mai profundă în piața unică a UE.

Aprovizionarea cu energie reprezintă un blocaj critic. Sistemul ucrainean înregistrează un deficit structural de producție de peste 4 gigawați și rămâne vulnerabil în ciuda livrărilor compensatorii din Europa. O reconstrucție a sistemelor centralizate din era sovietică ar fi atât impracticabilă, cât și greșită. Războiul sugerează un model diferit: energie regenerabilă descentralizată, microrețele și capacități diverse de stocare.

Modernizarea sectorului energetic va necesita singură peste 90 de miliarde de dolari în următorii zece ani și cel puțin 5 miliarde de dolari pentru stabilizarea imediată, odată ce luptele se vor potoli.

„Ucraina este acum cea mai minată țară de pe Pământ”

La fel de gravă este și problema a ceea ce se găsește sub solul Ucrainei.

Aproximativ un sfert din țară – circa 137.000 de kilometri pătrați – este contaminat cu muniție neexplodată. Ucraina este acum cea mai minată țară de pe Pământ. Costul deminării este estimat la 34,6 miliarde de dolari pe parcursul a zece ani, în timp ce daunele de mediu depășesc 60 de miliarde de dolari.

Fără eforturi de amploare în domeniul deminării și al remedierii, reconstrucția, agricultura și întoarcerea refugiaților vor rămâne imposibile.

Nu este vorba despre probleme de mediu minore, ci despre o condiție fizică prealabilă pentru supraviețuirea țării.

Operațiune de înlăturare a minelor militare din regiunea Kiev, aprilie 2026. Foto: Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Redresarea economică va fi inegală. În timp ce regiunile centrale și vestice și-au păstrat sau reluat o mare parte din viața socială și economică de dinainte de război, zonele devastate de pe linia frontului din est și sud necesită strategii adaptate pentru a preveni depopularea permanentă și sărăcirea.

Drumul Ucrainei spre UE și un obstacol serios

În paralel cu reconstrucția, Ucraina va parcurge un lung drum spre Uniunea Europeană. Aderarea este adesea discutată în termeni politici, însă în realitate este o chestiune profund tehnică. Aderarea la UE presupune implementarea a aproximativ 100.000 de pagini de legislație europeană structurate în 35 de capitole – o sarcină extraordinară chiar și în timp de pace. Corupția rămâne un obstacol serios, deși scandalurile recente au arătat totodată că noile instituții anticorupție ucrainene, apărute după Euromaidan, devin din ce în ce mai eficiente.

Sustenabilitatea politică a procesului de aderare va depinde, de asemenea, de progrese concrete înregistrate pe parcurs. Integrarea sectorială treptată în piața unică a UE – transporturi, energie, servicii digitale – ar produce rezultate vizibile, în timp ce negocierile privind apartenența deplină continuă.

Cu toate acestea, succesul Ucrainei va depinde și de reforme în interiorul UE. Regulile privind unanimitatea fac extinderea vulnerabilă la dreptul de veto, iar integrarea unei țări mari, cu o economie agricolă și industrială semnificativă precum Ucraina, va pune la încercare politicile actuale ale UE dacă nu vor urma unele reforme instituționale.

Procesul de soluționare a crimelor de război va dura, între timp, zeci de ani. La începutul anului 2026, autoritățile ucrainene înregistraseră deja peste 213.000 de presupuse crime de război. Doar o mică parte dintre acestea vor fi vreodată urmărite penal.

Stabilirea răspunderii și a justiției trebuie abordată, prin urmare, într-un mod nuanțat.

Înalți oficiali ruși ar putea compărea cândva în fața unor tribunale internaționale. Cu toate acestea, majoritatea făptașilor nu vor apărea niciodată în fața unei instanțe ucrainene sau internaționale. Procesele în lipsă, căutarea sistematică a adevărului și activitatea comemorativă cuprinzătoare vor fi, prin urmare, esențiale pentru a obține o judecată istorică.

De la aproximativ 42 de milioane, populația a scăzut la 31,5 milioane

Pe plan intern, va fi necesară o justiție tranzițională cu o abordare nuanțată. Pedepsirea fără discernământ a tuturor formelor de colaborare cu ocupanții ar suprasolicita instanțele și ar înstrăina teritoriile eliberate de restul națiunii. Mecanismele extrajudiciare – lustrația, amnistiile condiționate și reparațiile centrate pe victime – oferă căi mai realiste spre reconciliere, fără a eluda responsabilitatea.

La baza tuturor acestor provocări se află un șoc demografic fără precedent în istoria Ucrainei de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Populația din zonele controlate de guvern a scăzut de la aproximativ 42 de milioane înainte de 2022 la aproximativ 31,5 milioane.

Peste șase milioane de ucraineni trăiesc ca refugiați în străinătate, rata natalității a scăzut la mai puțin de un copil pe femeie, iar mortalitatea a crescut brusc.

„Pentru a se reconstrui, Ucraina s-ar putea să nu aibă altă opțiune decât să devină o țară de imigrație”

Pacea nu ar inversa automat aceste tendințe. Unii refugiați s-ar întoarce, dar ridicarea legii marțiale ar putea declanșa și un nou val de emigrare, pe măsură ce bărbații se alătură familiilor lor din străinătate. Pentru a se reconstrui, Ucraina s-ar putea să nu aibă altă opțiune decât să devină o țară de imigrație, ceea ce ar însemna o transformare profundă atât pentru societate, cât și pentru politică. Dacă războiul se va prelungi, declinul populației riscă să devină ireversibil, subminând și mai mult viabilitatea economică a țării.

În cele din urmă, stabilitatea socială va fi pusă la încercare imediat ce legea marțială va înceta. Alegerile vor reînvia competiția politică și vor expune diviziunile sociale dintre cei care s-au întors și cei care au rămas în urmă, dintre veterani și civili, precum și dintre regiunile marcate de ocupație și cele care au fost relativ cruțate. Problemele teritoriale nerezolvate vor rămâne explozive din punct de vedere politic. Un nou și puternic bloc electoral format din veterani de război – numărând peste 800.000 de persoane – va modela politica în deceniile următoare. Reintegrarea lor este deja una dintre cele mai urgente sarcini sociale ale Ucrainei și, în același timp, una dintre cele mai mari potențiale puncte forte ale acesteia.

Sfârșitul luptelor în Ucraina va fi sărbătorit de ucraineni, dar nu va reduce imperialismul rus

Acest lucru dă naștere la trei imperative strategice. În primul rând, planificarea actuală pentru „ziua de mâine” nu trebuie să distragă atenția de la susținerea eforturilor de apărare ale Ucrainei de astăzi. Sprijinul militar rămâne prioritatea absolută pentru moment.

În al doilea rând, reconstrucția și protejarea capitalului uman trebuie să înceapă acum și nu ar trebui să aștepte pacea. În al treilea rând, Kievul și partenerii săi trebuie să se pregătească intelectual și instituțional pentru evoluțiile turbulente care vor urma încetării focului.

O victorie a Ucrainei ar consolida securitatea europeană și ar întări proiectul european.

Pe de altă parte, declinul Ucrainei în timpul sau după război ar oferi Rusiei o victorie tardivă și ar stimula revizionismul autoritar mult dincolo de Europa de Est. S

fârșitul luptelor – oricând ar veni – va fi sărbătorit de ucraineni, dar nu va reduce imperialismul rus și nici nu va elimina multe dintre problemele interne acumulate ale Ucrainei. Va însemna doar trecerea la o nouă fază de evoluții politice intense, al căror rezultat va continua să aibă un impact asupra viitorului Europei.

Articolul a fost publicat inițial în Contributors.ro.