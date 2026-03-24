Doi copii au căzut de la etaj în București în două zile consecutive. Cum pot fi securizate ferestrele pentru a împiedica tragedii

Doi copii din Capitală, ambii de 5 ani, și-au pierdut viața în două zile consecutive (duminică și luni- 22 și 23 martie) după ce au căzut pe geam de la etajul 9, respectiv etajul 8, scrie site-ul Totuldespremame.ro.

Copilul care a murit luni, 23.03.2026, locuia într-un bloc de pe Bulevardul Chișinău, Sectorul 2, și se afla în apartament cu părinții și surorile lui. Conform unor surse apropiate anchetei, citate de ProTV, în încăperea din care ar fi căzut nu era nimeni altcineva în acel moment. Cu mai puțin de 24 de ore înaintea acestui accident, în Sectorul 1 al Capitalei, un alt băiețel de 5 ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 9 al locuinței sale.

„Un copil sub 7 ani are foarte multe curiozități”

Cosmina Simiean, director general DGASMB, intervievată de Pro TV, a atras atenția familiilor cu copii mici: „Există câteva reguli pe care părinții trebuie să le știe. Există foarte multe sisteme la toate magazinele de bricolaj care nu existau acum 12, 15 ani, care permit blocarea atât a ușilor, cât și a ferestrelor, așa cum avem la sertarele din casă. Oricât de multe măsuri de precauție am lua, să ne gândim întotdeauna că un copil sub 7 ani are foarte multe curiozități.”

