Doi cunoscuți cardiologi din România, trimiși în judecată. Acuzați că refoloseau stimulatoare cardiace extrase de la cadavre  

Medicii Dan Tesloianu, fostul șef al Secției Cardiologie Intervențională de la Spitalul Sfântul Spiridon Iași și Eduard Belu, de la Spitalul Militar Brașov, au fost trimiși în judecată pentru abuz în serviciu, fiind acuzați că au implantat peste 200 de dispozitive medicale prelevate de la cadavre unor pacienți, încălcând legislația, a anunțat marți Parchetul General.

În cazul medicului Dan Tesloianu, pe lângă acuzațiile de abuz în serviciu, procurorii au reținut și o faptă de luare de mită. I se impută că a primit 100 de lei de la o pacientă.

În comunicatul de presă instituția nu a indicat numele celor doi medici, însă surse din Parchet au confirmat pentru HotNews că este vorba de cardiologii Tesloianu și Belu.

Acuzațiile procurorilor

La trei ani de la izbucnirea scandalului care a zguduit sistemul medical din România, Parchetul General a anunțat finalizarea anchetei și trimiterea în judecată a doi reputați cardiologi, acuzați că timp de patru ani au implantat pacienților dispozitive medicale prelevate de la cadavre.

Medicul Dan Tesloianu este acuzat de 185 de fapte de abuz în serviciu, iar Eduard Belu de 24.

„În perioada aprilie 2018 – mai 2022, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de medic primar ce își desfășoară activitatea în cadrul Clinicii de Cardiologie a unui spital din Iași, prin exercitarea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu, cu știință, primul inculpat a procedat la implantarea unui număr de 185 de pacienți cu dispozitive medicale (stimulatoare și defibrilatoare), de unică folosință, dar extrase de la cadavre sau a căror sursă de proveniență nu se cunoaște, cu ignorarea riscului de a provoca acestora probleme medicale grave, procedând la reutilizarea/resterilizarea dispozitivelor, deși acest lucru este interzis de legislația primară”, se arată în comunicatul Parchetului General.

Doctorul Eduard Belu este acuzat că în calitate de cardiolog la Spitalul Militar din Brașov a livrat medicului Tesloianu de 24 de ori ”echipamente medicale care sunt de unică folosinţă (stimulatoare și defibrilatoare), dar a căror sursă nu se cunoaște, nesterilizate/cu valabilitatea termenului expirată, în vederea implantării acestora unor pacienți-cele 24 acte materiale corespund numărului de colete transmise, potrivit parchetului.

Cum funcționa rețeaua

Considerat unul dintre cei mai titrați cardiologi din zona Moldovei, Dan Tesloianu, acuză procurorii, a operaționalizat o rețea formată din cadre medicale care i-au furnizat dispozitive cardiace implantabile, unele extrase de la pacienți decedați, fără respectarea prevederilor legale și fără acordul, anterior decesului, al persoanelor în cauză sau al aparținătorilor. Ulterior, dispozitivele erau reimplantate pacienților, fără a fi înregistrate în gestiunea spitalului și fără a parcurge fluxul procedural intern, neexistând avize de conformitate din partea Ministerului Sănătății, certificate de garanție și documente care să ateste parcurgerea procedurilor de sterilizare.

„Pentru a implanta aceste dispozitive, inculpatul a achiziționat echipamente accesorii/auxiliare, în baza unor referate de necesitate, prin care solicita achiziționarea de către spital a unor defibrilatoare automate implantabile (cu sondele aferente). În unele cazuri, inculpatul a utilizat echipamente accesorii care erau furnizate doar în kituri complete (defibrilator și accesorii) pe care ulterior le descompleta, folosind doar accesoriile, pentru a implanta dispozitivele extrase din pacienți decedați”, se mai precizează în comunicatul Parchetului General.

Stimulatoarele/defibrilatoarele au fost reutilizate/resterilizate, deși indicația producătorilor arăta clar că acestea sunt de unică folosință și nu se reutilizează/resterilizează, iar unităților sanitare le este interzis să reprelucreze și să reutilizeze dispozitive medicale de unică folosință, acuză procurorii.

Stimulatoare montate unor pacienți care nu aveau nevoie

O mare parte dintre intervențiile de introducere a unor dispozitive cardiace implantabile, inclusiv extrase de la pacienți decedați, nu erau necesare, pacienții fiind diagnosticați fictiv sau li se administra medicamente care să provoace reacții de natură a conduce la simptomatologia specifică, susțin procurorii.

„Deși unele defibrilatoare au ca indicație strictă prevenția primară sau secundară a morții cardiace subite, inculpatul a implantat astfel de dispozitive fără justificare clinică, în situații care nu impuneau acest lucru, ignorând riscul de a provoca pacienților probleme medicale grave sau chiar decesul”, rețin procurorii în rechizitoriu.

Consimțământul informat, modificat fără știrea pacienților

Dan Tesloianu mai este acuzat că pentru a evita tragerea la răspundere pentru eventuale culpe medicale, cunoscând riscurile de apariție a unor infecții post-operatorii la care pot fi expuși pacienții, le cerea unor medici din subordine sau medici rezidenți, care nu aveau competențe profesionale în domeniul dispozitivelor cardiace implantabile, să realizeze intervențiile chirurgicale.

În unele cazuri, acuză procurorii, Tesloianu a solicitat medicilor executarea intervențiilor sub garanția asumării actelor medicale de către el însuși, însă, ulterior, a refuzat să semneze pentru acestea.

În urma cercetărilor, procurorii au descoperit că în documentele medicale “Consimțământul informat al pacientului” era modificat prin adăugarea, ulterior semnării acestora de către pacienți, unui paragraf olograf, înainte de rubrica cu semnătura persoanelor în cauză și fără a le aduce la cunoștință, că bolnavii și-ar fi exprimat acordul prealabil pentru implantarea unui dispozitiv extras din cadavre și/sau efectuarea de modificări ulterioare pe foaia de observație clinică general (prin utilizarea de corectoare, rescriere și/sau adăugiri), referitoare la implanturi de dispozitive extrase de la pacienți decedați.

De asemenea, s-a constatat că aparținătorilor persoanelor decedate de la care erau extrase dispozitivele nu li se cerea consimțământul prealabil în acest sens și totodată, pacienții cărora le erau reimplantate acele dispozitive nu erau informați despre faptul că acestea sunt fie resterilizate și reutilizate, fie provin de la pacienți decedați.

Cu privire la consimțământul informat al pacientului, procurorul a mai reținut în rechizitoriu faptul că medicul Dan Tesloianu nu a respectat acest drept legal și nu a informat pacienții cu privire la procedură, natura și tipul aparatului, dacă este nou sau resterilizat și nici asupra consecințelor procedurii de implantare, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Semnătura pacientului era luată formal, dar în marea majoritate a cazurilor nici nu le cerea consimțământul.

Acuzat și pentru o mită de 100 de lei

Pe lângă acuzațiile de abuz în serviciu, Dan Tesloianu a fost trimis în judecată și pentru o infracțiune de luare de mită. Este acuzat că în noiembrie 2022 a primit 100 de lei „de la o pacientă aflată în scaun cu rotile” pentru serviciile prestate.

Pe lângă acest caz, anul trecut, medicul Dan Tesloianu a mai fost trimis în judecată într-un alt dosar privind construcția ilegală a unei cabane dintr-o rezervație naturală protejată-Delta Moldovei. Cazul se judecă în prezent la Tribunalul Iași, acolo unde va ajunge și dosarul privind acuzațiile de abuz în serviciu.

În prezent, medicul Dan Tesloianu își desfășoară activitatea în cadrul unei clinici private din Iași.