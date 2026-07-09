Doi gardieni de la penitenciarul Rahova, trimiși în judecată. Ei sunt acuzați că l-au torturat pe autorul crimei din Grădina Botanică din Craiova

Cei doi gardieni, de 21 și 25 de ani, sunt acuzați că l-au bătut violent pe un deținut și au îndemnat și colegul de celulă să-l lovească, potrivit Agerpres.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat miercuri trimiterea în judecată a celor doi pentru comiterea infracțiunii de tortură. În dosar a fost trimis în judecată și un asistent medical de la Penitenciarul Rahova, în vârstă de 34 de ani, acuzat de săvârșirea infracțiunilor de favorizare a făptuitorului și fals intelectual.

Procurorii spun că asistentul a știut de actele de tortură la care a fost supus deținutul, însă a ales să nu anunțe autoritățile.

Într-o reacție avută joi, Administrația Națională a Penitenicarelor a anunțat că conducerea Penitenciarului București-Rahova a fost informată cu privire la existența unor indicii referitoare la o posibilă agresiune exercitată asupra unei persoane private de libertate.

Cele două instituții au deschis o anchetă după ce au fost sesizate. În urma anchetei, aceștia au sesizat procurorii privind cele descoperite.

„Încă din etapa verificărilor interne, au fost dispuse măsuri organizatorice privind replanificarea în serviciu a polițiștilor de penitenciare vizați, astfel încât aceștia să nu mai desfășoare activități care presupun contact direct cu persoanele private de libertate”, spune ANP.

Cine a fost victima gardienilor

Potrivit surselor Agerpres, victima este elevul care, în iunie 2023, a înjunghiat mortal o fată în Grădina Botanică din Craiova și l-a rănit grav pe prietenul acesteia. Potrivit anchetei, el a fost lovit cu pumnii, picioare și un ciocan de către gardieni.

Acesta era încarcerat în Penitenciarul Rahova după ce a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare.