Doi judecători federali din SUA au recunoscut că au folosit inteligența artificială pentru redactarea unor hotărâri

Doi judecători federali au recunoscut, ca răspuns la o solicitare a președintelui Comisiei Juridice din Senatul SUA, Chuck Grassley, că membri ai echipelor lor au folosit inteligența artificială pentru a redacta recent unele hotărâri judecătorești, pe care Grassley le-a descris drept „pline de erori”, conform Reuters.

În scrisori publicate joi de biroul senatorului Grassley, judecătorul federal Henry Wingate din Mississippi și judecătorul federal Julien Xavier Neals din New Jersey au declarat că deciziile în cauză, emise în dosare fără legătură între ele, nu au trecut prin procedurile obișnuite de verificare din cadrul birourilor lor înainte de a fi făcute publice.

Ambii judecători au declarat că, între timp, au adoptat măsuri pentru a îmbunătăți procesul de verificare a hotărârilor judecătorești.

Judecătorul Neals, care activează în Newark, a precizat în scrisoarea sa că un proiect de decizie într-un proces legat de piața de capital „a fost publicat din greșeală – o eroare umană – și retras imediat ce biroul meu a fost informat despre acest lucru”.

El a adăugat că un stagiar de la o facultate de drept a folosit ChatGPT, sistemul dezvoltat de OpenAI, pentru cercetare, fără autorizare și fără a menționa acest fapt.

Neals a mai spus că, ulterior, biroul său a elaborat o politică scrisă privind utilizarea inteligenței artificiale și a consolidat procesul intern de verificare a documentelor. Reuters relatase anterior că, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, în respectiva decizie au fost incluse informații obținute cu ajutorul AI.

Judecătorul Wingate a declarat, în scrisoarea sa, că un grefier din instanța sa din Jackson a folosit platforma Perplexity „ca instrument de redactare de bază, pentru a sintetiza informații publice din dosar”. El a explicat că publicarea proiectului de decizie „a fost o eroare de supraveghere umană”.

Wingate retrăsese și înlocuise anterior ordinul inițial dintr-un proces privind drepturile civile, refuzând la acel moment să ofere o explicație, invocând doar „erori de natură administrativă”.

Cei doi judecători nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii trimise către birourile lor.

Senatorul Chuck Grassley le ceruse judecătorilor să clarifice dacă au folosit inteligența artificială în redactarea deciziilor, după ce avocații implicați în cazuri au semnalat prezența unor inexactități și alte erori grave.

Într-o declarație făcută joi, Grassley i-a felicitat pe judecători pentru că au recunoscut greșelile și a cerut sistemului judiciar să adopte reguli mai stricte privind utilizarea AI.

„Fiecare judecător federal – și sistemul judiciar în ansamblu – are obligația de a se asigura că folosirea inteligenței artificiale generative nu încalcă drepturile justițiabililor și nu afectează tratamentul echitabil prevăzut de lege”, a afirmat senatorul.

Tot mai mulți avocați din Statele Unite au fost, de altfel, criticați de instanțe pentru utilizarea necorespunzătoare a AI. În ultimii ani, judecătorii au aplicat amenzi sau alte sancțiuni în zeci de cazuri, după ce avocații nu au verificat conținutul generat de aceste tehnologii.

