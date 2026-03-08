Doi militari israelieni uciși în Liban. Primele victime ale IDF de la începutul războiului

Armata israeliană (IDF) a anunțat că doi dintre soldații săi au fost uciși în luptă în sudul Libanului, unde Israelul a lansat o operațiune împotriva Hezbollah, în contextul războiului cu Iranul. Sunt primele trupe israeliene ucise de când a început conflictul, au scris AFP și The New York Times.

Potrivit IDF, unul dintre soldații uciși este Maher Kater (38 de ani), rezident al comunității druze din Majdal Shams, în Înălțimile Golan, anexate de Israel. În același incident a fost ucis un al doilea soldat, însă identitatea lui încă nu a fost dezvăluită.

Israelul și-a intensificat atacurile împotriva Hezbollah, miliție libaneză șiită fondată de Gărzile Revoluționare ale Iranului în 1982.

Ministerul libanez al sănătății a declarat, duminică, că până în prezent în Liban au murit 394 de persoane. Printre victime se numără 83 de copii, 42 de femei și nouă profesioniști din domeniul sănătății, a declarat ministrul Rakan Nassereddine, într-o conferință de presă.

Un atac aerian al IDF a lovit duminică un hotel din zona centrală a Beirutului, omorând cel puțin patru persoane, potrivit ministerului. Armata israeliană a spus că a atacat comandanți din Forța Quds a Gărzilor Revoluționare, o structură care ajută la gestionarea relației dintre Teheran și milițiile proxy din regiune.

Atacurile aeriene pe care le-au efectuat forțele israeliene asupra Beirutului în ultimele zile au vizat în general zonele sudice ale capitalei libaneze, cunoscute ca fiind bastioane Hezbollah.

Ostilitățile dintre cele două tabere au escaladat după ce Hezbollah a lansat rachete asupra Israelului pentru a răzbuna moartea liderului suprem din Iran, ayatollahul Ali Khamenei.

Hezbollah se pregătea pentru un nou război

După armistițiul mediat de SUA în 2024 între Israel și Hezbollah, gruparea libaneză a petrecut luni de zile refăcându-și arsenalul de rachete și drone, cu sprijinul Teheranului și al propriilor fabrici de armament, ca să se pregătească pentru un nou război, au declarat șase surse familiare cu pregătirile pentru Reuters.

Afectată, dar nu neutralizată complet după războiul cu Israel din 2024, Hezbollah ajunsese la concluzia că o nouă rundă de lupte este inevitabilă și că, de această dată, s-ar putea confrunta cu o amenințare existențială, au spus sursele.