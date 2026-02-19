Doi miniștri reclamă salarii mai mici decât angajații din subordine: „Avem nevoie de soluții generale, nu de o alergătură după vrăjitoare”

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că salariul său este undeva la 12.300 de lei și că nu are nici stimulent și nici spor de fonduri europene, atenționând asupra inechităților salariale din instituțiile publice. „Există numeroși funcționari publici care au mult peste salariul ministrului mediului și nu doar din cadrul ministerului, ci din o grămadă din autoritățile din subordine”, a spus și ministra Mediului, Diana Buzoianu.

În contextul reducerilor de cheltuieli care s-au făcut anul trecut, dar și ale noilor tăieri de cheltuieli de personal cu 10% în acest an, HotNews i-a întrebat joi, la Guvern, pe cei doi miniștri cum le-au fost afectate lor salariile.

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a precizat că salariile demnitarilor nu au mai fost modificate din 2017.

„Familia noastră ocupațională, într-un gest care este destul de interesant de analizat, ușor populist, aș spune, din 2017 nu a mai avut nicio modificare, nicio indexare – salariile demnitarilor. Deci, practic, ce e foarte interesant de știut este că ministrul fondurilor europene nu are nici stimulent și nici spor de fonduri europene, ca să fiu foarte explicit. Iar consilierii de cabinet au, cred că în toate cazurile, cele mai mici salarii (…) Eu am salariul de 12.300 de lei, ceva de genul acesta”, a declarat Dragoș Pîslaru.

În privința salariului, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a precizat că „e aceeași legislație care ne reglementează pe toți” și a vorbit despre „absurditatea” unor inechități din sistemul public de salarizare.

„În România, de fapt, vorbesc la Ministerul Mediului, că aici știu, există numeroși funcționari publici care au mult peste salariul ministrului mediului și nu doar din cadrul ministerului, ci din o grămadă din autoritățile din subordine”, a spus Buzoianu, care nu a dorit însă să dea exemple.

Pîslaru: Speranța este ca aceste inechități să fie corectate prin legea salarizării unitare

Cei doi miniștri au fost întrebați cum s-a ajuns aici și de ce au tolerat astfel de situații de când au preluat mandatele de miniștri.

„Problema este că în 2016 am fost chiar ministrul Muncii și am lucrat la o legislație de salarizare care scotea toate aceste lucruri complet în afara posibilității de a se fi întâmplat. Din păcate, după aceea, pe legea salarizării a fost făcută prima mare breșă, administrația locală a ieșit din legea salarizării, după cum vă aduceți aminte, și după care au fost făcute ferfeniță, practic, familiile ocupaționale și grilele de salarizare prin decizii politice care au fost luate de guvernele subsecvente”, a spus Pîslaru.

Ministrul a subliniat că aceste lucruri ar trebui corectate prin legea salarizării unitare, care ar trebui promulgată până pe 31 august 2026.

„Deci, practic, în acest moment, și acum să ne îndreptăm către ceva pozitiv, avem o lege a salarizării unitare pe care o avem ca jalon în PNRR de adoptat până pe 31 august – nu de adoptat, scuze, de promulgat până pe 31 august – și speranța noastră este ca aceste inechități să fie corectate în mod gradual, prin implementarea legii începând cu acest an”, a spus ministrul Fondurilor Europene.

„O soluție generală care va scădea frustrările în domeniu”

Și ministra Mediului a subliniat apoi că România are o șansă de a îmbunătăți situația cu salariile și cu inechitățile salariale în zona publică, dacă va îndeplini acest jalon din PNRR.

„Și atunci nu vom mai avea o discuție punctuală de fiecare caz în parte, vom avea o soluție generală care se va aplica, va scădea frustrările în domeniu, pentru că, vă spun foarte clar, funcționarii publici sunt, într-adevăr, sunt foarte mulți dintre ei care gestionează proiectele cele mai mari din ministere sau din instituții și tocmai aceia de cele mai multe ori nu sunt recompensați și nu sunt recunoscuți la adevărata lor valoare. Deci soluțiile trebuie să fie generale, nu putem să transformăm fiecare minister și fiecare instituție într-o alergătură după vrăjitoare, avem nevoie de soluții generale, ca să putem să ne ocupăm de măsurile și de problemele care cu adevărat dor în țara asta”, a spus Diana Buzoianu.

Ministrul Muncii va prezenta mai multe scenarii

Întrebat ce impact bugetar va avea legea salarizării unitare, ministrul Fondurilor Europene a precizat că acest lucru va fi anunțat de ministrul Muncii, Florin Manole, care „se pregătește să prezinte în guvern niște scenarii cu privire la acest proiect”.

„Evident, până nu există discuțiile în guvern, orice aș spune pe acest subiect ar fi speculativ. Rugămintea mea nu e doar o chestiune de colegialitate față de colegul meu, ci pur și simplu vă asigur că dumnealui va veni în scurt timp cu un calendar și cu scenarii sau cu o versiune de proiect în acest sens. Și v-aș ruga tare mult să-l așteptăm să prezinte și, atunci, evident, în calitate de coordonator național, voi încerca să-l ajut așa cum pot în relația cu Comisia Europeană sau în orice relație care există”, a mai spus Dragoș Pîslaru.