Doi muzicieni români care predau la școli din Berlin și Londra cer oprirea comasării școlilor de muzică: „Mica economie la buget e copleșită de pierderile culturale și dauna umană”

Violoncelistul Andrei Ioniță și pianistul Florian Mitrea, absolvenți ai Școlii Gimnaziale de Arte „Iosif Sava” din București și profesori la universități din Berlin și Londra, au adresat o scrisoare deschisă președintelui României, premierului și ministrului Educației, în care avertizează că propunerile de comasare sau desființare a școlilor de muzică „amenință însăși existența învățământului muzical de specialitate din România” și ar putea avea „grave consecințe la nivel de sănătate mintală și afectivă” pentru tineri.

Scrisoarea, publicată pe pagina de Facebook a Școlii Gimnaziale de Arte „Iosif Sava” din București, este semnată de violoncelistul Andrei Ioniță, laureat al Concursului Ceaikovski și profesor asistent la Universität der Künste din Berlin, și de pianistul Florian Mitrea, laureat la concursurile ARD de la München și Hamamatsu și profesor la Royal Academy of Music din Londra.

„De zeci de ani, școlile de muzică din țara noastră au oferit un serviciu unic cu discreție și consecvență. Aceste instituții reprezintă o investiție care, în decursul acestui lung timp de existență, a adus României adevărați ambasadori culturali care astăzi duc cartea de vizită a țării pe întreg mapamondul, pe scene din Statele Unite ale Americii și până în Japonia. În țară, absolvenții acestor școli sunt membri activi ai societății civile, se implică în proiecte sociale, educaționale și culturale în România, întorcând țării investiția primită la vârsta copilăriei”, au transmis muzicienii.

Rolul școlilor de muzică în comunitate

Ei subliniază că aceste instituții „nu pregătesc doar viitori muzicieni profesioniști”, ci formează aptitudini valoroase pentru orice domeniu: „Elevii dobândesc un set de aptitudini transferabile precum seriozitatea pregătirii, disciplina și etica muncii, capacitatea de a respecta termenele limită, abilitatea de a lucra armonios în echipă și multe altele. Totodată, prin muzică se produce relaționarea cu mediul uman interior la vârste fragede și astfel se dezvoltă competențe emoționale esențiale – empatia, abilitatea de a relaționa uman în mod firesc cu cei din jur și echilibrul emoțional-mintal”.

Semnatarii scrisorii subliniază că elevii români se remarcă la nivel internațional: „La concursurile de admitere în conservatoare de muzică de top din lume, elevii români sunt de cele mai multe ori admiși cu cele mai mari note, depășind colegii din țările gazdă”.

„Desființarea acestor școli de muzică va duce la o atrofiere emoțională și umană a tinerilor”

Artiștii avertizează și că eliminarea acestui tip de educație ar putea afecta profund tinerii: „Desființarea acestor școli de muzică va duce în mod categoric la o atrofiere emoțională și umană a tinerilor, cu grave consecințe la nivel de sănătate mintală și afectivă”.

„Propunerea desființării acestor școli de muzică, sau comasarea lor cu școli generale, este un atac direct asupra comunității. Este paradoxal ca, într-o perioadă în care cererea pentru acest tip de educație depășește oferta, soluția propusă să fie diminuarea sau eliminarea lui. Mica economie care s-ar aduce la bugetul statului este infinit copleșită de pierderile culturale și dauna umană produsă. Societatea ar avea de plătit înzecit prin generații viitoare mai sărace uman, mai puțin empatice, mai ușor manipulabile și mai puțin capabile de gândire și simțire critică”.

La final, cei doi muzicieni cer „anularea propunerii” și spun că sunt deschiși să caute, împreună cu autoritățile, „soluții de eficientizare” care să asigure continuarea activității școlilor de muzică.

Pe pagina de Facebook, Școala „Iosif Sava” a transmis că protestele organizate în ultima săptămână vor continua și că există incertitudine privind viitorul instituției: „Nu știm încă ce se va întâmpla din toamnă. Dacă o să fim comasați, cu ce școală sau ce se va întâmpla cu unii dintre profesorii noștri. Măsurile luate înseamnă ore tăiate, posturi desființate, oameni care ar putea rămâne fără locul lor în școală”.