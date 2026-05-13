Percheziții la doi procurori din Constanța suspectați de trafic de influență. În trecut, au fost acuzați că au încercat să scape un inculpat celebru

Treisprezece percheziții au avut loc miercuri după-amiază la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța într-o anchetă coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au anunțat oficialii instituției, fără a indica numele sau calitatea persoanelor cercetate.

Surse din Parchetul General au precizat pentru HotNews că ancheta îi vizează pe procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constnța, informație publicată inițial de Mediafax.

„Perchezițiile au fost realizate la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor instituții publice, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, precum și alte infracțiuni de corupție, comise în perioada decembrie 2025 – mai 2026”, a transmis Parchetul General, într-un comunicat de presă.

În acest caz sunt cercetate mai multe persoane, față de care „există suspiciuni rezonabile privind implicarea în activitatea infracțională investigată”.

Persoanele vizate de anchete sunt conduse la audieri. Gigi Valentin Ștefan a fost procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Constanța în perioada 2016- 2024. Ulterior a fost delegat în funcția de procuror general adjunct, însă vara anului 2024, CSM a respins prelungirea delegării, iar Gigi Valentin Ștefan a revenit într-un post de execuție.

Procuror în cadrul PCA Constanța din anul 2013, Teodor Niță a candidat în 2020 la șefia DIICOT, însă fără succes.

Acuzați public în cazul fostului șef CNAS

Numele procurorilor Ștefan și Niță au fost menționate în dosarul în care a fost judecat fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duță.

În 2022, judecătoarele judecătoarele Daniela Panioglu şi Alina Nadia Guluţanu de la Curtea de Apel Bucureşti indicau în motivarea condamnării lui Duță că procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță au hărțuit martori cheie din dosarul în care era inculpat șeful CNAS pentru a-l ajuta să scape de acuzații.

Cei doi procurori au respins acuzațiile și au reclamat pe cele două judecătoare la Inspecția Judiciară.

CSM a decis excluderea judecătoarelor Panioglu și Guluțanu din magistratură. Decizia a fost anulată, ulterior de instanța supremă.

În decembrie, anul trecut, instanța supremă a anulat condamnarea la 6 ani de închisoare a fostului șef al Casei de Asigurări de Sănătate Lucian Duță, într-o cale extraordinară de atac.

Duță a fost acuzat că a luat o mită de 6,3 milioane de euro în schimbul acordării unui contract din bani publici către două firme de software, pentru implementarea cardului de sănătate.