Doi români au murit într-un incendiu din Elveția. Ministerul de Externe a fost notificat oficial de autoritățile de la Berna

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că autorităţile elveţiene au informat că doi cetăţeni români se află printre persoanele decedate în urma incendiului izbucnit, în 21 august, la o clădire în care se aflau un restaurant şi locuinţe. Reprezentanţii misiunii diplomatice menţin situaţia în atenţie şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară, arată MAE, citat de News.ro.

„Ministerul Afacerilor Externe precizează că, în urma finalizării demersurilor de identificare a victimelor incendiului produs la data de 21 august 2026, în oraşul Thusis (Confederaţia Elveţiană), autorităţile elveţiene au informat Ambasada României la Berna cu privire la faptul că printre persoanele decedate se află şi doi cetăţeni români. Reprezentanţii misiunii diplomatice menţin situaţia în atenţie, fiind în legătură permanentă cu autorităţile competente, şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor”, a informat MAE, vineri seară.

MAE a transmis condoleanţe familiilor celor doi cetăţeni români decedaţi.

Incendiul a avut loc, în 21 august, la un restaurant din orăşelul Thusis, în estul Elveţiei, anunţă poliţia locală, relata AFP.

„În noaptea de joi spre vineri, un incendiu important a izbucnit la Thusis. Un restaurant cu locuinţe a fost ars complet. Cinci persoane au fost date dispărute”, a anunţat într-un comunicat poliţia din cantonul Grisons.

„Paisprezece persoane au ieşit din clădirea în flăcări. Între ele se află opt răniţi, doi grav, doi moderat şi patru uşor”, preciza atunci poliţia.

Potrivit presei elveţiene, una dintre persoanele dispărute a fost găsită, iar bilanţul morţilor se ridică la patru.