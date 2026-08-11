Un inel încrustat cu 321 de diamante, primit cadou, începe să ridice întrebări despre decizia lui Trump privind taxe vamale de 0% aplicată unei țări UE

Doi senatori americani, ambii democrați, solicită explicații de la două firme belgiene cu privire la un inel din aur de 18 carate, încrustat cu 321 de diamante, care i-a fost oferit președintelui SUA, Donald Trump, cu câteva săptămâni înainte ca Statele Unite să scutească industria europeană a diamantelor de noile taxe vamale, scrie marți Reuters.

Într-o scrisoare din 10 august adresată Centrului Mondial al Diamantelor din Anvers și companiei David Gotlib Luxury Cufflinks, senatorii Elizabeth Warren, din Massachusetts, și Richard Blumenthal, din Connecticut, au avertizat că acest cadou ridică serioase probleme juridice în conformitate cu legislația federală americană privind mita și riscă să atragă sancțiuni penale pentru cele două companii.

„În cel mai bun caz, cadoul vostru pentru președintele Trump, în contextul unor decizii tarifare cu miză mare, creează o aparență flagrantă de incorectitudine. În cel mai rău caz, acesta întărește ideea că interesele speciale ale corporațiilor străine pot (…) cumpăra scutiri profitabile de taxe prin a-l copleși, pur și simplu, pe președintele Trump cu cadouri strălucitoare”, au scris aceștia în scrisoare.

Senatorii au precizat că inelul, realizat manual de David Gotlib, a fost înmânat ambasadorului SUA în Belgia de către președintele Centrului Mondial al Diamantelor din Anvers pe 28 iunie, ca un cadou pentru Trump cu ocazia zilei în care SUA au sărbătorit 250 de ani de la obținerea independenței.

Cu câteva zile înainte, pe 24 iulie, administrația Trump a scutit oficial diamantele naturale europene de noile tarife vamale prevăzute de Secțiunea 301, decizie care a readus accesul industriei belgiene a diamantelor la tariful anterior de zero la sută.

Senatorii au solicitat celor două firme să răspundă la o serie de întrebări până pe 24 august, inclusiv cu privire la valoarea inelului, cine l-a plătit și eventualele discuții despre tarife cu administrația Trump înainte de anunțarea scutirii vamale.

Conform relatărilor din presă, valoarea inelului este între 25.000 și 35.000 de dolari.

Republicanii controlează în prezent ambele camere ale Congresului. Reuters a scris săptămâna trecută că democrații elaborează o strategie amplă de investigare care vizează companiile și firmele financiare din anturajul lui Trump, în cazul în care aceștia vor reveni la putere după alegerile parlamentare intermediare din noiembrie („midterms”).

Casa Albă a negat acordarea oricăror favoruri unor grupuri de interese speciale. O purtătoare de cuvânt a declarat că decizia de a scuti industria diamantelor de noile tarife nu a făcut decât să respecte acordul anterior al administrației Trump de a acorda un tratament preferențial diamantelor în cadrul acordului comercial dintre SUA și Uniunea Europeană, semnat în Scoția în luna iulie a anului trecut.

Un oficial al administrației republicane a afirmat că inelul cu diamante este proprietate federală și că, dacă președintele ar dori să îl păstreze, atunci el ar trebui să achite guvernului prețul de piață al acestuia.