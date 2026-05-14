Doi vameși de la Constanţa, reținuți de DNA pentru mită. Șpagă pentru mărfuri intrate în port dată în pachete de țigări

Suliman Diner şi Bogdan Vîlsan, inspectori de la Biroul Vamal de Frontieră Constanţa, au fost reţinuţi de DNA pentru luare de mită în formă continuată, fiind acuzaţi că primeau bani de la reprezentanţii unor firme care importau mărfuri prin Portul Constanța.

Cei doi vor fi prezentaţi joi Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, față de inculpatul G.G., reprezentant al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită”, a transmis DNA, într-un comunict de presă.

Acuzațiile DNA

DNA îl acuză pe Suliman Diner că, în perioada noiembrie – decembrie 2025, la intervale diferite de timp, a primit, în mod direct, sume de bani pentru sine şi pentru alte persoane, în legătură cu îndeplinirea formalităţilor vamale ce intrau în atribuţiile sale de serviciu.

Potrivit Antena 3, banii erau dați ca șpagă și în pachete de țigări. De altfel, în imaginile publicate de DNA sunt prezentate sume de bani puse laolaltă cu mai multe pachete de țigări.

„Sumele de bani ar fi fost primite de la reprezentanţi ai unor persoane juridice importatoare care solicitau efectuarea unor operaţiuni de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa. Din totalul acestor sume, inculpatul Suliman Diner a remis, la rândul său, suma de 17.900 de dolari americani şi 29.800 de lei unui colaborator cu identitate atribuită din cauză, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul portuar. Ulterior, sumele de bani menţionate anterior au fost predate organelor de cercetare penală de către colaborator”, a transmis DNA.

De asemenea, pe 9 aprilie 2026, Suliman Diner e acuzat că a primit de la inculpatul G.G. suma de 6.500 de lei pentru operațiuni de vămuire solicitate în luna martie 2026 de societatea al cărei reprezentant este inculpatul G.G.

„Suma de bani ar fi fost remisă de inculpatul G.G. prin plasarea acesteia în autoturismul personal al inculpatului Suliman Diner”, potrivit DNA.

De asemenea, în perioada ianuarie – aprilie 2026, Suliman Diner ar fi primit, în mod direct, sume de bani necuantificate, pentru sine şi pentru alte persoane, în legătură cu îndeplinirea formalităţilor vamale ce intrau în atribuţiile sale de serviciu

„Sumele de bani ar fi fost primite de la reprezentanți ai unor persoane juridice importatoare care solicitau efectuarea unor operațiuni de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, iar la data de 26 aprilie 2026, din sumele astfel primite, inculpatul Suliman Diner ar fi remis suma de 10.000 de lei inspectorului vamal Vîlsan Bogdan, pentru acesta, precum și pentru ca o parte din sumă să fie distribuită și altor persoane din cadrul Biroului Vamal”, a mai transmis DNA.

Suma de bani găsită la percheziții

Totodată, în februarie 2026, Vîlsan Bogdan ar fi pretins, în mod direct, de la reprezentantul unor persoane juridice, sume de bani în cuantum de 200 de dolari americani/container, pentru sine și pentru alte persoane, „în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, respectiv pentru efectuarea cu celeritate a operațiunilor de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanța”.

La perchezițiile făcute pe 13 mai 2026 la domiciliul lui Suliman Diner au fost identificate sumele de 73.626 de dolari americani și 147.780 de lei, acestea fiind ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurător.