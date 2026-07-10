Doisprezece morți în urma incendiilor de vegetație din Spania. Valul de căldură continuă în sudul Europei

Cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație în Los Gallardos, în provincia Almería, din sud-estul țării, potrivit guvernului regional andaluz, alte șase fiind rănite, scrie BBC.

Unele dintre victime au fost găsite în interiorul vehiculelor cuprinse de flăcări. Martorii spun că incendiul a fost provocat de o linie electrică căzută, flăcările răspândindu-se rapid într-o zonă împădurită din apropiere. Autoritățile nu au confirmat cauza incendiului.

Un val de căldură susținut, cu temperaturi de aproximativ 40°C, a provocat incendii în sudul Europei.

Sute de pompieri se luptă cu incidente majore în Franța, Portugalia și Spania, mii de oameni fiind forțați să-și părăsească locuințele.

„Numărul persoanelor care au murit în incendiul din Los Gallardos a crescut la 12 după confirmarea a încă șase decese”, a anunțat guvernul regional al Andaluziei într-un comunicat.

Șeful guvernului regional, Juanma Moreno, a numit decesele „o tragedie”. El a scris pe X: „Inimile noastre sunt grele și suntem devastați de durere”.

Aproximativ 150 de pompieri lucrau pentru a stinge incendiul dintr-un cătun numit Bedar. Printre răniți s-a numărat o persoană care a fost transportată la spital din cauza inhalării de fum și o alta care a suferit arsuri. Patru persoane au fost tratate la fața locului pentru arsuri minore și probleme respiratorii cauzate de fumul dens.

Incendiul a dus și la închiderea unor drumuri, în timp ce 1.000 de locuitori au fost evacuați, potrivit serviciilor de urgență.

Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat în luna mai că Spania va desfășura anul acesta cel mai mare program de intervenție împotriva incendiilor de vegetație de vară, conform presei locale și AFP.

Unitatea Militară de Urgență (UME) a ​​Spaniei, care este desfășurată în situații de urgență majoră, a declarat că se va alătura eforturilor de stingere a incendiilor din Los Gallardos.

În iunie, Spania a atins cea mai ridicată medie zilnică din 1950 și a avut zile în care a înregistrat cele mai ridicate temperaturi din istorie pentru acea lună. În unele părți ale țării au fost prognozate temperaturi de până la 42°C .

Anul trecut, în Spania au ars un număr record de 393.000 de hectare, potrivit Sistemului European de Informații privind Incendiile Pădurii (EFFIS), de peste șase ori mai mult decât media spaniolă pentru perioada 2006-2024.

Schimbările climatice duc la creșterea temperaturilor în întreaga lume, iar Europa este continentul cu cea mai rapidă încălzire, încălzindu-se de două ori mai repede decât media globală, potrivit serviciului climatic Copernicus.

Acest lucru provoacă o creștere a valurilor de căldură de vară, o presiune mai mare asupra rezervelor de apă ale Europei și incendii mai intense.

Anul trecut a fost cel mai grav sezon de incendii de vegetație din Uniunea Europeană de la începutul înregistrărilor din 2006, cu peste un milion de hectare – echivalentul a aproximativ jumătate din suprafața terestră a Țării Galilor – arzând în întreaga UE.

Experții avertizează că incendiile din ce în ce mai frecvente și mai grave din Europa vor continua probabil în viitor.