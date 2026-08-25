Dolly Parton a murit. Legendara cântăreață americană avea 80 de ani

Legendara cântăreață americană de muzică country Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani, a anunțat marți seară familia ei, pe rețelele de socializare, potrivit BBC News și The Guardian.

„Tristețea ne cuprinde că nu mai suntem cu Dolly”, a spus Brian Seaver, nepotul lui Dolly Parton, într-un anunț video. „Dolly a trăit în lumină și se află, cu siguranță, în brațele lui Iisus.”

„Eu și familia mea am împărtășit o viață întreagă de amintiri frumoase alături de Dolly, dar la fel ați făcut și voi. Ea a fost mereu prezentă pe televizorul vostru, pe pick-upul vostru, pe CD-urile voastre sau în playlistul de pe telefonul vostru, devenind astfel un membru cu drepturi depline al familiei voastre”, a mai spus nepotul ei, în anunțul publicat pe contul de pe X al artistei americane, despre care se știa că era bolnavă de ceva vreme.

Problemele de sănătate ale lui Parton au ajuns pe prima pagină a ziarelor în toamna anului 2025. În 28 septembrie, ea a anunţat că nu va putea duce la bun sfârşit seria de şase spectacole programate pentru luna decembrie la Caesars Palace din Las Vegas, care fusese anunţată ca o revenire mult aşteptată pe scena concertelor.

„Dolly va rămâne pentru totdeauna o sursă de inspirație”: Declarația completă în care a fost anunțat decesul lui Dolly Parton

O declarație emisă în urmă cu puțin timp de echipa de relații publice a lui Dolly Parton confirmă decesul cântăreței de muzică country.

„Icoană mondială și filantropă, Dolly Parton, cunoscută în întreaga lume ca o cântăreață, compozitoare, filantropă, actriță, dramaturgă și autoare îndrăgită, a murit astăzi în pace în Nashville, Tennessee. Ea avea 80 de ani.

Dolly a fost precedată în moarte de iubitul ei soț, Carl Thomas Dean (1942 – 2025), de mama ei, Avie Lee Caroline Owens (1923 – 2003), și de tatăl ei, Robert Lee Parton, Sr. (1921 – 2000).

„O viață care (…) a strălucit suficient de puternic încât să fie văzută de întreaga lume, Dolly va rămâne pentru totdeauna o sursă de inspirație nu doar prin muzica sa atemporală și prin compozițiile sale prolifice, ci și prin spiritul ei plin de umor, căldura și bunătatea care ne-au făcut pe toți să ne simțim ca într-o familie. Moștenirea lui Dolly Parton este una a iubirii, compasiunii și rezilienței. Cu o carieră de șapte decenii, ea a inspirat mai multe generații de artiști și fani prin muzica sa și prin angajamentul său neclintit de a face lumea un loc mai bun.

Cântecele ei vor continua să rezoneze cu oameni de toate vârstele, iar activitatea sa filantropică va avea un impact de durată.”

Ce spunea Dolly Parton în ultimul interviu

În urmă cu doar câteva zile, cântăreața a a vorbit într-un interviu acordat revistei People despre starea sa de sănătate, pe fondul problemelor medicale cu care se confruntă și al morții soțului ei, Carl Dean, cu care a fost căsătorită aproape 60 de ani. Acesta s-a stins din viață în luna martie a anului trecut.

Parton a vorbit deschis despre durerea provocată de pierderea soțului și despre impactul morții lui Dean asupra sănătății sale mintale, mărturisind că s-a simțit „epuizată și sleită de puteri”.

„Mă confrunt cu unele probleme de sănătate cărora pur și simplu nu le-am acordat atenție atunci când aveam grijă de Carl”, a relatat ea. „Nu e ca și cum nu aș fi trecut prin perioade grele din punct de vedere al sănătății”, a continuat aceasta, amintind că la începutul anilor ’80 a fost „imobilizată timp de câteva luni din cauza unor probleme ginecologice”.

„Dar cred că, pentru că trăim într-o lume care funcționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, cu rețelele sociale, totul este amplificat în moduri în care nu era în urmă cu ani de zile. Obișnuiam să glumesc spunând că sunt Regina tabloidelor, dar acum cred că pot spune că sunt Regina rețelelor sociale și a inteligenței artificiale!”, a mai spus aceasta.

„Serios vorbind, chiar dacă încă mă vindec, încă muncesc”, a adăugat Parton într-o notă mai serioasă.

Dolly Parton a mai declarat revistei People că la acel moment lucra împreună cu mai multe companii pentru a crea „spectacole cu avataruri”, cu scopul de a le oferi fanilor experiențe noi.

Cine a fost Dolly Parton

Cel mai important moment public al lui Parton din ultimii ani a fost includerea sa în Rock & Roll Hall of Fame în 2022. Iniţial, ea a declarat că nu dorea această onoare atunci când numele ei a apărut pe lista candidaţilor din acel an, afirmând că nu este un artist rock adevărat, dar a cedat în faţa presiunii entuziaste.

Ulterior, Parton a lansat în 2023 ceea ce s-a dovedit a fi ultimul ei album, „Rockstar”, în care a interpretat duete alături de vedete de prim rang şi şi-a asumat titlul de „rocker” pe care îl respinsese iniţial.

Cu o perucă extravagantă, o siluetă îndrăzneaţă şi voluptoasă şi o voce de soprană fără egal, plină de vibrato, exuberanta Parton a continuat o carieră de succes din primii ani, alături de cântăreţul Porter Wagoner, cu o lungă serie de hituri solo, notează News.ro.

Multe dintre cele 25 de single-uri country care au ajuns pe locul 1 au fost compuse de ea însăşi; după predecesoarea sa, Loretta Lynn, ea a fost una dintre primele vedete feminine importante ale genului care şi-a compus o mare parte din piesele de succes.

Istoricul de muzică country Bill Malone a remarcat: „Ca autoare de cântece, a avut puţini egali în muzica country, putând fi comparată cu Merle Haggard prin gama largă de interese şi prin uşurinţa cu care abordează o gamă variată de stiluri. Compoziţiile sale acoperă practic toate temele majore din muzica country”.

Cea mai cunoscută melodie a ei este „I Will Always Love You”, o baladă pe care a compus-o după ce s-a despărţit de Wagoner în 1974. Melodia a ajuns pe locul 1 în topurile country în două versiuni diferite interpretate de Parton, în 1974 şi 1982; în 1992, interpretarea dramatică a lui Whitney Houston, din coloana sonoră a filmului „The Bodyguard”, a petrecut un număr record de 14 săptămâni pe locul 1 în topurile pop din SUA şi s-a vândut în 4 milioane de exemplare; a fost piesa principală de pe albumul coloanei sonore a filmului, care s-a vândut în 45 de milioane de exemplare la nivel mondial.

Începând cu sfârşitul anilor ’70, popularitatea lui Parton în lumea muzicii pop a crescut, la fel ca şi prezenţa sa la televizor (unde a prezentat trei emisiuni de varietăţi de-a lungul carierei sale) şi în filme. Cele mai notabile roluri ale sale le-a avut la începutul anilor ’80, în filme precum „9 to 5” (care i-a adus o nominalizare la Globul de Aur pentru interpretare şi hitul omonim, o piesă care a făcut trecerea între genurile pop şi country), „The Best Little Whorehouse in Texas” şi „Steel Magnolias”.

Până la sfârşitul anilor ’70, Parton a mai înregistrat încă şase single-uri care au ajuns pe locul 1. Cel mai de succes dintre acestea, „Here You Come Again”, a devenit primul ei mare succes, urcând pe locul trei în topul pop în 1977; de asemenea, i-a adus primul dintre cele şapte premii Grammy, fiind desemnată cea mai bună interpretare vocală country feminină.

Faima ei ca vedetă pop a început să se estompeze la mijlocul anilor ’80, dar a continuat să-şi demonstreze autenticitatea în muzica country prin două albume „Trio” bine primite, alături de Emmylou Harris şi Linda Ronstadt, precum şi prin trei colecţii remarcabile de bluegrass lansate de casa de discuri independentă de muzică country Sugar Hill Records.

Intrată în 1999 în Country Music Hall of Fame, ea a fost inclusă şi în Nashville Songwriters Hall of Fame în 1986, precum şi în Songwriters Hall of Fame în 2001. A fost distinsă cu Medalia Naţională pentru Arte în 2005 şi a primit premiul Kennedy Center Honors în 2006.

În 2016, piesa „I Will Always Love You” a fost adaptată ca parte a single-ului aniversar al Asociaţiei de Muzică Country, intitulat „Forever Country”, un proiect cu o distribuţie de excepţie, la care Parton s-a numărat printre participanţi. Single-ul a debutat pe locul 1 în topul muzicii country.

În anii următori, Parton şi fundaţia sa caritabilă, Dollywood Foundation, s-au implicat activ în acţiuni caritabile menite să încurajeze alfabetizarea şi să combată răspândirea HIV şi a SIDA.

În 1994, ea şi-a publicat autobiografia, intitulată „Dolly: My Life and Other Unfinished Business”.

Activă în lumea filmului şi a televiziunii până în ultimele decenii ale carierei sale, Parton a fost, de asemenea, o prezenţă constantă în emisiunile de talk-show, unde glumea pe scenă pe seama propriului său gust pentru intervenţiile estetice ample, folosind în mod regulat replica: „E nevoie de mulţi bani ca să arăţi atât de ieftin”.

O serie de filme de televiziune produse sub egida Parton i-au adus nominalizări la premiile Emmy şi victorii în ultimii ani. Ea a câştigat premiul Emmy din 2021 pentru cel mai bun film de televiziune cu „Dolly Parton’s Christmas on the Square” în 2021.

Ultimul său premiu Grammy a venit în 2021, la categoria muzică creştină contemporană, pentru piesa „There Was Jesus”, pe care a înregistrat-o împreună cu Zach Williams. Anul trecut a fost nominalizată din nou, la categoria cărţi audio, pentru interpretarea cărţii „Behind the Seams: My Life in Rhinestones”.

Carl Dean, soţul ei, a murit la vârsta de 82 de ani în luna martie a anului trecut.