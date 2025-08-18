Dominic Fritz, despre nemulțumirile PSD: „Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții”

Liderul USR afirmă că nemulțumirile liderilor PSD care s-au reunit luni într-o ședință sunt nejustificate întrucât guvenul nu opreșete investiții, ci doar promisiunea unor bani care nu există, transmite News.ro.

„Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există. Nu poţi să tai ceva ce nu există”, scrie Dominic Fritz.

El oferă ca exemplu programul de investiţii în sănătate, anunţat cu 13 miliarde de lei pentru spitale mai mici, care este complementar PNRR.

„Inclusiv noi, la Timişoara, am scris un proiect convinşi că sunt fonduri europene. Şi acum când am întrebat: domnule ministru, ce mai auzim de acest program? Îmi spune ministrul că a descoperit că acest program n-are nicio acoperire în buget”, explică edilul.

În opinia lui Fritz, aceste greșeli slăbesc încrederea în clasa politică și chiar în democrație.

„Şi, da, ăsta este unul dintre motivele pentru care suntem astăzi cu o încredere atât de căzută scăzută în clasa politică şi în democraţia însăşi. Şi trebuie să reclădim această încredere, în primul rând prin fapte şi responsabilitate”, conchide liderul USR.

Ordonanța care vizează PNNR și Anghel Saligny

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a supus dezbaterii publice o ordonanță de urgență pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale. Conform iniţiatorilor, documentul este necesar pentru „atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent şi de o gravitate excepţională”, generat de supracontractarea proiectelor de infrastructură. Inițiativa se referă la proiectele finanţate prin PNRR, Anghel Saligny şi instituie restricţii clare.

Conducerea PSD s-a reunit luni în şedinţă, pentru a discuta despre proiectul de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny, despre care liderii PSD spun că „nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD”. Social-democraţii anunţă că vor veni cu un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanţă de urgenţă şi atrag atenţia că trebuie să se țină cont de vocea primarilor PSD, care reprezintă mai mult de jumătate din comunităţile locale din România.