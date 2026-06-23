Dominic Fritz, despre sancțiunea „extrem de gravă” din procesul pierdut cu ANI: „Statul român poate fi somat să o revizuiască”

Dominic Fritz, lider USR, a declarat că interdicția de a mai candida pe o perioadă de trei ani după încheierea actualului mandat de primar al Timișoarei, primită în procesul pierdut cu Agenția Națională de Integritate (ANI), „este o decizie extrem de gravă, o sancțiune extrem de serioasă și complet disproporționată”.

El a explicat, marți seară, la Euronews, „statul român poate fi somat să revizuiască sancțiunea” de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), unde a decis să conteste decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) din procesul său cu ANI.

„O decizie CEDO, bineînțeles, poate să fie un motiv pentru o revizuire a unei decizii judecătorești”, a adăugat Dominic Fritz.

„Am simțit un val de solidaritate, pentru care vreau să și mulțumesc”

Liderul USR spune că a „simțit un val de solidaritate” atât din partid, cât și din societatea civilă.

„Unii, poate, s-ar fi așteptat să înceapă să bage unii bățul prin gard. Mai degrabă am simțit un val de solidaritate, pentru care vreau să și mulțumesc, nu doar din USR, ci și din toată societatea civilă, pentru că lumea cred că vede că lucrurile sunt disproporționate, dacă nu chiar abuzive. Lumea vede că ANI, și a spus-o și președintele, evident că închide ochii în multe părți serioase, ca să scormonească prin virgule și să te agațe de lucruri absolut ridicole”, a mai declarat Dominic Fritz.

În 18 iunie, ÎCCJ a stabilit, printr-o decizie definitivă, că primarul municipiului Timișoara este în conflict de interese. Dominic Fritz, care ocupă funcția din septembrie 2020 și este la al doilea mandat, a primit și interdicția de a mai candida pe o perioadă de trei ani de la încheierea actualului mandat.