Primul lider care iese public după negocierile de la Vila Lac. Ce i-a propus lui Grindeanu și „singurul lucru” respins categoric de USR

Negocierile dintre PNL, USR și UDMR, de o parte, și PSD, de cealaltă, au intrat în impas din cauza pozițiilor incompatibile formulate de către cele două părți. Președintele USR Dominic Fritz a precizat că partidul său nu poate accepta să sprijine revenirea la putere a PSD într-un guvern monocolor până la următoarele alegeri parlamentare.

Dominic Fritz scrie, într-o postar pe Facebook, că i-a propus lui Sorin Grindeanu ca PSD să susțină un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. „Numele premierului îl putem discuta”, a adăugat liderul USR.

„Nu putem premia partidul declanșator al crizei”

„Înțelegem că această rezolvare ar veni cu un preț. Principiul reciprocității – dacă PSD votează un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, votăm și noi, anul viitor, un guvern PSD – este soluția noastră de deblocare a crizei politice. Este o propunere rezonabilă și responsabilă. Acesta este punctul de plecare în negocierea unui acord parlamentar între partidele din fosta coaliție, în spiritul protocolului de anul trecut. Pentru orice altceva lipsește încrederea”, a argumentat președintele USR.

Fritz crede că ar fi „o imensă greșeală” ca PSD să fie lăsat să guverneze singur, fiind necesar ca puterea să fie partajată.

„Fără acest principiu, PSD primește putere deplină până la alegeri și poate face ce vrea, inclusiv înțelegeri cu oricine, chiar și cu AUR. USR nu poate fi parte din asta”, a spus Fritz.

Primarul Timișoarei amintește că PNL, USR și UDMR au mai multe voturi în Parlament decât PSD.

„USR nu sabotează niciun guvern. USR refuză un singur lucru: să fie scara pe care PSD se întoarce la putere, după ce, împreună cu AUR, a dărâmat guvernul din care făcea parte. Nu putem să premiem partidul declanșator al crizei politice”, a argumentat Fritz.

Blocaj total în negocierile de la Vila Lac

Prima reuniune a fostei coaliții post-moțiune a avut un final tensionat. Surse HotNews vorbesc despre un blocaj total, în ziua în care era așteptat anunțul privind acordul pentru guvernare – fie executiv minoritar și monocolor PSD, fie guvern minoritar PNL – UDMR – USR.

Surse politice au declarat pentru HotNews că discuțiile dintre liderii politici de la Vila Lac au intrat în impas întucât PSD nu accepta varianta acordului de reciprocitate, propus de PNL-USR-UDMR și asupra căruia a insistat și Dominic Fritz.

Disputa nu a fost doar între PSD și USR. Liberalii sunt nemulțumiți că social-democrații nu sunt dispuși la concesii, Grindeanu neacceptând condiții privind programul de guvernare și nici pentru lista miniștrilor pe care ar urma să-i propună.

Unii lideri din PNL vor chiar să renunțe la decizia anterioară a partidului privind o eventuală susținere a unui guvern minoritar al PSD, dacă social-democrații își asumă să respecte prevederile unui acord politic privind obiectivele prioritare ale viitoare guvernări: PNRR, SAFE sau aderarea la OCDE.