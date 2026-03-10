Dominic Fritz dezvăluie că vorbește săptămânal cu Nicușor Dan într-o sală „unde garantat nu sunt microfoane”

Președintele USR Dominic Fritz a declarat luni seară, la Digi24, că o dată pe săptămână merge la Palatul Cotroceni pentru a discuta „temele zilei” între patru ochi cu președintele Nicușor Dan.

„Eu vorbesc cu el în fiecare săptămână despre toate temele zilei. Ne întâlnim de obicei. Vorbim și la telefon dacă e nevoie, dar cam o dată pe săptămână sunt la Cotroceni să discutăm toate temele zilei”, a dezvăluit Dominic Fritz, la Digi24, citat de Antena3.

„Este între patru ochi, într-o sală unde garantat nu sunt microfoane, așa că știm doar el și eu ce discutăm”, a precizat Fritz.

Președintele USR a mai spus că președintele Nicușor Dan își dorește ca USR să rămână în coaliția de guvernare.



