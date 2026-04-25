Dominic Fritz: „Înțelepciunea rusească s-a prăbușit în curtea unui român din Galați/ Când vor fi suveraniștii dedicații țării lor, nu Rusiei?”

După căderea unei drone rusești în Galați, președintele USR Dominic Fritz evocă, într-o postare pe Facebook, „înțelepciunea rusească”, sintagmă folosită de Călin Georgescu în urmă cu mai mulți ani. Fritz îi invită pe „suveraniștii” români să înceapă să devină loiali țării lor, nu Rusiei.

„Șansa României este înțelepciunea rusească”, spunea Călin Georgescu într-o declarație făcută la Metropola TV, în aprilie 2021, potrivit publicației Europa Liberă. În contextul incidentului cu drona rusească din Galați, Fritz reia formularea, însă dintr-o altă perspectivă.

„Noaptea trecută, „înțelepciunea rusească” s-a prăbușit în curtea unui român din Galați. Omul nu a devenit mai înțelept, ci mai sărac, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori în istorie atunci când înțelepciunea rusească s-a prăvălit peste România”, scrie Dominic Fritz.

Liderul USR amintește și o altă afirmație a lui Georgescu, potrivit căreia Putin „este dedicat țării lui”.

„Când vor fi și suveraniștii români dedicați țării lor, România, nu Rusiei? Ar trebui să cedăm Galațiul sau Tulcea Rusiei să nu ne mai atace cu drone? Așa a sugerat Călin Georgescu când a vorbit despre nevoia Ucrainei de a ceda teritorii pentru a opri războiul rușilor”, amintește primarul Timișoarei.

Suveraniștii strigă de ani de zile pe rețelele sociale că pericolul vine de la Bruxelles, de la „globaliști”. Doar că Bruxelles a trimis 100 de miliarde de euro pentru a construi spitale și autostrăzi. Rusia a trimis 44 de drone peste granița noastră. Dominic Fritz, președintele USR

Fritz susține că, indiferent de opțiunile politice, ar trebui să existe un consens legat de poziția față de agresiunile comise de Rusia

„Cei care nu pot rosti cuvântul „Rusia” și „agresor” în aceeași propoziție nu sunt patrioți. Sunt oglinda în care Moscova se privește mulțumită că a reușit să le sucească mințile”, a conchis Dominic Fritz.