Dominic Fritz s-a întâlnit la sediul USR cu Siegfried Mureșan şi Ilie Bolojan: „O propunere rezonabilă de compromis care poate debloca această criză”

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat vineri că a discutat la sediul partidului cu liderul PNL, Ilie Bolojan, și cu eurodeputatul Siegfried Mureșan, afirmând că propunerea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, condus de Mureșan, reprezintă „un compromis rezonabil” care ar putea debloca actuala criză politică.

„I-am primit pe Siegfried Muresan şi Ilie Bolojan la sediul USR pentru o discuţie despre priorităţile pentru România”, a scris Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

Fritz arată că „propunerea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, cu Siegfried Mureşan premier, este o propunere rezonabilă de compromis care poate debloca această criză”.

„Sperăm că vom primi susţinere pentru ea – pentru că oamenii din această ţară vor o Românie modernă, vor să vadă reforme, instituţii puternice şi vor ca munca lor să fie respectată”, subliniază liderul USR.

Anterior, PNL, USR și UDMR au anunțat că îl propun pe eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României.

„Este o propunere care se bazează pe experienţa dânsului în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor europene”, a afirmat Ilie Bolojan, preşedintele PNL, referitor la Mureşan

Siegfried Mureşan a declarat că are experienţă în ceea ce priveşte „urgenţele României” şi că vrea un guvern „pro-european prin acţiune, nu prin declaraţii”.

”Ştim exact ce e de făcut pentru a încheia cu succes PNRR”, a adăugat el.