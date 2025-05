Dominic Fritz: „USR își dorește la guvernare pentru a-l susține pe Nicușor Dan” / „Linia noastră roșie nu este una ideologică”

Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele interimar al USR, a exprimat disponibilitatea partidului de a intra la guvernare cu celelalte formațiuni proeuropene, vineri, la Digi 24, și a spus că „împărțirea ministerelor se face la sfârșitul negocierilor”.

„Linia noastră roșie nu este una ideologică (…). Până la urmă, va fi important care este pachetul integral pe care îl propunem cetățenilor. Provocările nu dispar doar pentru că USR este mai maleabil la negocieri. Provocările, adică cum recâștigăm încrederea cetățenilor în legitimitatea democrației în România, provocarea despre cum recâștigăm încrederea cetățenilor în capabilitatea statului de a livra rezultate pentru ei, pentru cetățeni, nu doar pentru privilegiații statului, aceste provocări nu dispar doar pentru că USR are cumva o linie de negociere mai flexibilă”, a declarat Dominic Fritz.

Întrebat dacă și-ar dori să primească și el un portofoliu în noul Guvern, președintele interimar al USR a spus: „Nu, nu. Eu sunt primarul Timișoarei, tocmai am fost reales cu o largă majoritate și aștept să îmi continui mandatul aici, la Timișoara”.

Dominic Fritz a fost întrebat dacă se poate face un guvern chiar și fără Ilie Bolojan, prima opțiune a președintelui ales, Nicușor Dan, pentru poziția de prim-ministru.

„Ilie Bolojan este premierul dorit de Nicușor Dan. Inclusiv eu am spus în campanie că este un tandem în care am încredere și este un om de care știm că o majoritate a românilor au încredere în el. Dacă privim rezultatele acestor alegeri, în primul și în primul rând, ca o criză de încredere în democrație, în lumea politică, în partide, atunci cred că toate partidele, indiferent din ce colț sunt, au un interes să susțină un premier credibil și capabil – și cred că în acest moment aici Ilie Bolojan, la aceste două categorii, nu are concurență”, a răspuns Dominic Fritz.

„Acum țara este într-o criză atât de mare că nimeni nu își permite să stea bosumflat într-un colț”

Referindu-se la relațiile cu PSD și PNL, liderul USR a spus că „încrederea se construiește”, iar el și colegii săi din partid sunt „deschiși să construim această încredere”.

„Nu suntem naivi, cu siguranță nu suntem proști. Am mai lucrat cu unii dintre ei, am mai colaborat și în trecut și am văzut și cum, de mai multe ori, au încălcat anumite promisiuni, dar acum țara este într-o criză atât de mare că nimeni nu își permite să stea bosumflat într-un colț. Acum trebuie să ne punem cu toții la masă, trebuie să trecem peste, poate, și rănile, și dezamăgirile din trecut, peste orgoliile personale și politice ale oamenilor politici și să găsim acest consens cum să scoatem țara nu doar din criza economică, ci de fapt din criza democratică în care ne aflăm, și USR va fi un partener matur și fiabil în această misiune”, a continuat Fritz.

El a spus că este încrezător în șansele de reușită ale negocierilor.

„USR își dorește la guvernare pentru a-l susține pe Nicușor Dan, care are nevoie de un braț și în Parlament, dar bineînțeles că nu facem asta fără să ne luptăm pentru interesele românilor și bineînțeles că asta va fi linia noastră. Trebuie să apărăm aceste interese. Trebuie să livrăm pentru nevoile cetățenilor acestei țări. Eu, cel puțin acum, sunt optimist că vom reuși tocmai pentru că știu că și Nicușor Dan se va implica în această misiune”, a conchis Dominic Fritz.

Președintele ales Nicușor Dan – care luni va depune jurământul de învestitură – a declarat vineri că luni după-amiază sau marți va începe consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern, iar acestea vor dura 3-4 săptămâni.