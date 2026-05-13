„Domul de Aur” al lui Trump va costa 1.200 de miliarde de dolari și tot ar putea ceda într-un atac masiv cu rachete

Scutul futurist antirachetă „Golden Dome” al preşedintelui american Donald Trump va costa aproximativ 1.200 de miliarde de dolari pentru dezvoltare, implementare și operare pe o perioadă de 20 de ani, o sumă care depăşeşte cu mult estimarea inițială a Pentagonului, transmite BBC.

Estimarea aparține Biroului pentru Buget al Congresului, o instituție nepartizană din Statele Unite. Crifra este mult mai mare decât costul anunțat inițial de directorul programului din cadrul Pentagonului – de 175 de miliarde de dolari.

Și, în plus, sistemul conceput pentru a proteja SUA împotriva rachetelor balistice și de croazieră s-ar putea să nu ofere protecția promisă. Noul raport CBO a avertizat că „Domul de Aur” ar putea fi vulnerabil în fața unui atac la scară largă din partea Rusiei sau a Chinei.

Numai costurile de achiziție ar depăși 1.000 de miliarde de dolari. Acestea ar include straturile de interceptare, dar și un sistem spațial de avertizare și urmărire a rachetelor, a precizat instituția în raport.

La doar câteva zile după revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025, Trump a prezentat planurile pentru acest sistem, menit să contracareze amenințările aeriene de „nouă generație”.

El a declarat anul trecut că programul ar necesita o investiție inițială de 25 de miliarde de dolari, cu un cost total de 175 de miliarde de dolari pe termen lung.

„Așa-numitul «Golden Dome» al președintelui nu este altceva decât un cadou uriaș pentru contractorii din domeniul apărării, plătit în întregime de către muncitorii americani”, a acuzat marți senatorul democrat Jeff Merkley, care a solicitat estimarea din raport.

Au existat deja îndoieli privind capacitatea SUA de a construi un sistem complet de apărare pentru un teritoriu atât de vast. Oficialii au avertizat că sistemele actuale nu au ținut pasul cu armele tot mai sofisticate dezvoltate de potențialii adversari ai SUA.

În ciuda costurilor estimate pentru „Domul de Aur”, sistemul „ar putea fi copleșit de un atac la scară largă lansat de un adversar egal sau aproape egal”, a transmis Biroul pentru Buget al Congresului.