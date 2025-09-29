Donald Trump a autorizat lovituri cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei, afirmă emisarul său special pentru Ucraina

Donald Trump alături de generalii H.R. McMaster (stânga) și Keith Kellog, doi dintre oficialii importanți ai administrației sale din 2017-2021 (FOTO: Susan Walsh / Associated Press / Profimedia Images)

Președintele american Trump a autorizat atacuri cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei, a declarat emisarul său special pentru Ucraina, generalul în retragere Keith Kellogg. Acesta afirmă însă că Ucrainei nu i s-a acordat tot timpul autorizația pentru astfel de lovituri din partea Pentagonului, relatează Ukraîinska Pravda.

„Toată lumea ar trebui să urmeze ceea ce spune președintele. El este comandantul-șef, conform Constituției, iar toți trebuie să ne aliniem. Dacă președintele nu virează la stânga, nici tu nu o faci. Dacă el spune să mergi la dreapta, mergi la dreapta. El este președintele. Ultima oară când am verificat, niciunul dintre noi nu a primit voturi în Colegiul Electoral – el a primit. Așa că, atunci când președintele spune să facem ceva, trebuie pur și simplu să facem acel lucru și să ducem acțiunea la bun sfârșit”, a declarat Kellog într-un interviu acordat duminică pentru Fox News.

„Spuneți, așadar, că poziția președintelui este că Ucraina poate efectua atacuri cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei, că acest lucru a fost autorizat de președinte?”, a fost întrebat acesta de moderatorul emisiunii.

„Cred că, citind ceea ce a spus el, precum și ceea ce au spus vicepreședintele Vance și secretarul Rubio, răspunsul este da. Să se folosească capacitatea de a lovi în profunzime. Nu există așa ceva ca zone de sanctuar”, a răspuns Keith Kellog.

President Trump has authorized long-range strikes into Russia, Special Envoy to Ukraine General Keith Kellogg says – but occasionally Ukraine has not been granted authority by the Pentagon to carry them out.



KELLOGG: "Everybody should follow what the President says. He's the… pic.twitter.com/Zx36foTgnP — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) September 29, 2025

Va trimite administrația Trump Ucrainei rachete Tomahawk?

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut săptămâna aceasta preşedintelui american Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk, pentru a-l presa astfel pe președintele rus Vladimir Putin să facă pace, a relatat vineri publicația americană Axios.

Conform informațiilor difuzate de Axios, solicitarea a fost făcută în timpul întrevederii cu uşile închise avute de Zelenski cu Trump marți, în marja Adunării Generale a ONU, la New York. Axios citează un oficial ucrainean și o altă sursă familiarizată cu discuția dintre cei doi lideri.

Într-un interviu separat pe care l-a acordat publicației Axios miercuri, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că a solicitat arme cu rază lungă de acţiune.

Zelenski a precizat că i-a cerut lui Trump un sistem de armament suplimentar care ar putea să-l forțeze pe președintele rus Vladimir Putin să intre în negocieri de pace – poate chiar fără ca Ucraina să fie nevoită să-l folosească.

Liderul de la Kiev nu a numit acest sistem de armament în timpul interviului, dar a afirmat că, dacă Rusia ar ști că Ucraina îl deține, presiunea pentru negocieri ar crește considerabil.

Vicepreședintele american JD Vance a confirmat duminică discuțiile despre înarmarea Ucrainei cu noi rachete cu rază lungă de acțiune.

Rachetele Tomahawk au o rază de 2.500 de kilometri și ar fi o armă puternică în arsenalul Ucrainei în încercarea de a face față atacurilor rusești cu rachete și drone. Este foarte probabil ca livrarea unei asemenea arme să fie considerată de către Rusia ca o escaladare a războiului său în Ucraina.

În trecut, Trump nu a dat curs cererilor Ucrainei pentru utilizarea rachetelor cu rază lungă însă președinte american este acum nemulțumit de refuzul președintelui Vladimir Putin de a accepta un acord de pace.