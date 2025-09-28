JD Vance confirmă că SUA ia în calcul să trimită Ucrainei rachete ce pot lovi teritoriul rus în adâncime

Statele Unite iau în considerare cererea Ucrainei de a primi rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk în încercarea de a respinge invazia rusă, a afirmat vicepreședintele SUA JD Vance, citat de Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să vândă rachete Tomahawk națiunilor europene care apoi să le trimite în Ucraina. Vance a spus la „Fox News Sunday” că președintele Donald Trump va avea „hotărârea finală” dacă va permite sau nu tranzacția.

„Cu certitudine, examinăm o serie de solicitări ale europenilor”, a spus Vance.

Rachetele Tomahawk au o rază de 2.500 de kilometri și ar fi o armă puternică în arsenalul Ucrainei în încercarea de a face față atacurilor rusești cu rachete și drone. Este foarte probabil ca livrarea unei asemenea arme să fie considerată de către Rusia ca o escaladare a războiului său în Ucraina.

În trecut, Trump nu a dat curs cererilor Ucrainei pentru utilizarea rachetelor cu rază lungă însă președinte american este acum nemulțumit de refuzul președintelui Vladimir Putin de a accepta un acord de pace.

Vance a spus că invazia Rusiei în Ucraina bate pasul pe loc, cu puține câștiguri teritoriale recente. „Încercăm în mod activ să obținem pacea de la începutul administrației, însă rușii trebuie să se trezească și să accepte realitatea. Mulți oameni mor. Ei nu au multe rezultate pe care să le prezinte”, a spus Vance.

O solicitare făcută la întrevederea dintre Trump și Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut săptămâna aceasta preşedintelui american Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk, pentru a-l presa astfel pe președintele rus Vladimir Putin să facă pace, a relatat vineri publicația americană Axios.

Conform informațiilor difuzate de Axios, solicitarea a fost făcută în timpul întrevederii cu uşile închise avute de Zelenski cu Trump marți, în marja Adunării Generale a ONU, la New York. Axios citează un oficial ucrainean și o altă sursă familiarizată cu discuția dintre cei doi lideri.

Într-un interviu separat pe care l-a acordat publicației Axios miercuri, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că a solicitat arme cu rază lungă de acţiune.

Zelenski a precizat că i-a cerut lui Trump un sistem de armament suplimentar care ar putea să-l forțeze pe președintele rus Vladimir Putin să intre în negocieri de pace – poate chiar fără ca Ucraina să fie nevoită să-l folosească.

Liderul de la Kiev nu a numit acest sistem de armament în timpul interviului, dar a afirmat că, dacă Rusia ar ști că Ucraina îl deține, presiunea pentru negocieri ar crește considerabil.