VIDEO Trump a ordonat un nou atac cinetic letal. Președintele SUA publică imagini cu bombardamentul armatei asupra unei nave a „narcoteroriştilor”

Armata SUA a efectuat un nou atac asupra unei nave care transporta droguri către Statele Unite. Sursa foto: Captură video / Truth Social

Armata SUA a efectuat un nou atac asupra unei nave care transporta droguri către Statele Unite, potrivit unui anunț al președintelui american Donald Trump, care a publicat imagini cu bombardamentul pe Truth Social. La începutul acestei săptămâni, o navă a unui cartel venezuelean al drogurilor a fost distrusă în aceeași manieră.

„La ordinul meu, secretarul de război a ordonat un atac cinetic letal asupra unei nave afiliate unei organizații teroriste desemnate care se ocupa cu traficul de droguri”, a scris Donald Trump, vineri, pe reţeaua sa socială Truth Social.

„Serviciile de informaţii au confirmat că nava transporta stupefiante ilegale şi folosea un coridor cunoscut pentru traficul de droguri, cu scopul de a otrăvi populaţia americană”, a adăugat el, precizând că nava se afla „în apele internaţionale” și că „trei narcoterorişti” au fost ucişi în atac.

Liderul de la Casa Albă a publicat, apoi, o înregistrare video de un minut, care arată o navă într-un corp de apă explodând și apoi luând foc.

La începutul acestei săptămâni, Trump anunța un atac asupra unei nave care se îndrepta spre Statele Unite și care face parte din cadrul cartelului venezuelean al drogurilor. Bombardamentul de luni, 15 septembrie, a venit în contextul unei mari desfășurări militare americane în sudul Caraibelor.

Primul atac de acest gen a avut loc pe 2 septembrie, când o altă navă a fost distrusă. Administrația lui Trump a afirmat atunci că cei aflați la bord erau membri ai bandei venezuelene Tren de Aragua și a precizat că 11 persoane au fost ucise.