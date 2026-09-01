Cel mai nou nume indicat pentru președinția SUA, la alegerile din 2028. Trump spune că „face o treabă fantastică”

Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus luni reporterilor că este prea devreme pentru a discuta despre un potențial succesor al său, evitând să comenteze zvonurile privind o campanie electorală din 2028 a secretarului Apărării, Pete Hegseth, informează Reuters.

Întrebat despre o relatare a NBC News, pe surse, potrivit căreia șeful Pentagonului ar fi discutat despre o potențială candidatură la Casa Albă, Trump a spus că Hegseth face o „treabă fantastică, dar este foarte devreme să vorbim despre asta”.

„Mai întâi trebuie să trecem de alegerile de la jumătatea mandatului”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor, în Biroul Oval.

Partidul Republican, al președintelui, se luptă să-și mențină controlul asupra ambelor camere ale Congresului SUA în alegerile din noiembrie.

Hegseth, veteran al Gărzii Naționale a Armatei și fost prezentator de televiziune la Fox News Channel, a făcut campanie pentru republicani luna aceasta la Târgul Statului Iowa, un eveniment cu puternică încărcătură politică. El a calificat informația privind ambițiile sale prezidențiale pentru 2028 drept „100% falsă” într-o postare de săptămâna trecută pe rețelele de socializare.

Trump, care nu poate depăși două mandate prezidențiale, nu a ales încă un succesor care să conducă mișcarea sa „Make America Great Again” (MAGA) după ce își va încheia mandatul în 2029. Atât vicepreședintele JD Vance, cât și secretarul de stat Marco Rubio au fost încurajați de susținătorii lor să candideze.

„Pun pariu că sunt mulți oameni care se gândesc la asta și despre care voi nu știți”, a spus Trump. „În acest moment, tot ce iubește – și tot ce-i pasă – este armata și grija față de armată”, a adăugat el.

Trump și-a folosit puterea de susținere în alegerile din 2026, ajutând chiar unii candidați republicani să învingă senatori în funcție. „Este, fără îndoială, cea mai puternică susținere din istoria politicii”, a afirmat Trump, într-o postare de duminică pe Truth Social.