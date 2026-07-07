„Vești grozave” pentru americani: Carnea de vită și alte produse se vor ieftini la un retailer „cu adevărat patriotic”, susține Trump

Președintele american Donald Trump a afirmat luni că lanțul de magazine Walmart a acceptat să reducă prețurile la numeroase produse pe care le comercializează, ca urmare a unei solicitări formulate de administrația republicană, cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la fondarea SUA, informează Reuters.

Trump a susținut că Walmart va reduce prețul unei livre (0,45 kg) de carne de vită tocată cu „aproape” 15%.

„Este o veste extraordinară pentru milioanele de americani care, în mod inteligent, fac cumpărături la Walmart, o companie cu adevărat patriotică care iubește SUA”, a afirmat președintele american, într-un mesaj publicat pe rețeaua lui de socializare, Truth Social.

Postarea integrală a lui Trump:

„ Vești grozave! Tocmai am fost informat că unul dintre cei mai mari, mai buni și mai inteligenți retaileri din America, Walmart, va reduce prețurile semnificativ, la cererea administrației mele, pentru a sărbători cea de-a 250-a aniversare a țării noastre minunate.

Vești grozave! Tocmai am fost informat că unul dintre cei mai mari, mai buni și mai inteligenți retaileri din America, Walmart, va reduce prețurile semnificativ, la cererea administrației mele, pentru a sărbători cea de-a 250-a aniversare a țării noastre minunate. Walmart va reduce, în special, prețul unei livre de carne de vită tocată cu aproape 15%, printre multe alte produse.

Este o realizare uriașă pentru milioanele de americani care, în mod inteligent, fac cumpărături la Walmart, o companie cu adevărat patriotică care iubește SUA.

Administrația mea reduce prețurile pe care Joe Biden le-a majorat din incompetență, în contextul celei mai grave crize de inflație din istorie – un dezastru total, alături de situația de la granița de sud, retragerea eșuată din Afganistan și multe alte eșecuri.

Exact așa cum am promis, prețurile petrolului scad RAPID, iar prețurile benzinei la pompă scad și ele, la fel ca prețurile ouălor și ale medicamentelor eliberate pe bază de rețetă, pe care eu le reduc la niveluri istorice.

Walmart ia măsuri importante și îndrăznețe, iar alți retaileri ar trebui să urmeze exemplul acestor patrioți absoluți. Împreună, vom face America mai puternică și mai măreață ca niciodată!”.

Anunțul lui Trump a venit în contextul în care scumpirea accentuată a traiului a devenit o problemă majoră pentru alegătorii americani în perspectiva alegerilor intermediare („midterms”) din noiembrie.