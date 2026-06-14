Donald Trump, aniversare neobișnuită la 80 de ani: găzduiește lupte în cușcă în curtea Casei Albe

Cușca de luptă este pregătită pe Peluza de Sud a Casei Albe, cu reședința prezidențială în fundal, în timpul ultimelor pregătiri pentru gala UFC Freedom 250, desfășurate la Washington. Foto: Alejandro Salazar / Zuma Press / Profimedia

Donald Trump găzduiește duminică o gală cu șapte meciuri de arte marțiale mixte (MMA), desfășurată într-o arenă special amenajată pe Peluza de Sud a Casei Albe, chiar în ziua în care împlinește 80 de ani. Evenimentul este prezentat drept un nou exemplu al stilului său neconvențional, într-un moment tensionat al mandatului său prezidențial, notează Reuters.

La 17 luni de la începutul celui de-al doilea mandat, Trump a continuat să testeze limitele convențiilor asociate funcției de președinte al Statelor Unite, folosind adesea evenimente spectaculoase pentru a atrage atenția și a proiecta o imagine de forță.

De această dată, scena este Octogonul UFC, cușca cu opt laturi în care au loc luptele, amplasat la mică distanță de dormitorul său de la Casa Albă, pentru evenimentul intitulat „UFC Freedom 250”.

Denumirea face trimitere la aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, care va fi marcată luna viitoare.

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Evenimentul are loc într-un moment în care Donald Trump se confruntă cu consecințele războiului cu Iranul, început în urmă cu patru luni, conflict care a împins prețurile de consum la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și i-a neliniștit pe mulți alegători, potrivit sondajelor de opinie.

Gala coincide, de asemenea, cu aniversarea sa și cu încercările de a combate percepția că influența sa politică începe să scadă spre finalul mandatului.

O pauză de la război

Trump urmează să urmărească 14 luptători de arte marțiale mixte din cinci țări, care se vor înfrunta prin lovituri și procedee de luptă în fața unui public estimat la 4.000 de persoane.

Meciurile vor avea loc într-o arenă provizorie de aproximativ 28 de metri înălțime, amplasată pe domeniul Casei Albe și supranumită „The Claw” („Gheara”).

Capul de afiș al serii, programat pe durata a cel mult cinci runde, îi pune față în față pe campionul UFC la categoria ușoară, Ilia Topuria, și pe fostul deținător al centurii interimare, Justin Gaethje. Gala este programată să înceapă la ora locală 20:00 (00:00 GMT, luni).

Biletele nu au fost puse în vânzare pentru publicul larg. Potrivit unei surse familiarizate cu organizarea evenimentului, UFC a oferit invitații unor oaspeți care au plătit peste 1 milion de dolari, iar administrația Trump susține că aproximativ un sfert dintre cei prezenți vor fi militari.

Decizia lui Trump de a găzdui evenimentul unei companii private pe domeniul federal al Casei Albe, invocând puterile sale executive, a reprezentat o abatere de la practicile obișnuite și a generat o acțiune în instanță, precum și întrebări legate de costurile organizării și de eventuale conflicte de interese. Compania-mamă a UFC, TKO Group Holdings, este listată la bursă.

Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos realizat online în perioada 3-8 iunie pe un eșantion de 4.531 de adulți americani, doar 16% dintre respondenți au considerat că este potrivit ca Trump să organizeze un astfel de eveniment. Un judecător a refuzat însă vineri să blocheze gala, respingând o solicitare a reclamanților care susțineau că administrația și-a depășit atribuțiile, inclusiv prin faptul că nu a obținut aprobarea Congresului.

Trump are de mult timp o relație apropiată cu directorul executiv al UFC, Dana White, precum și cu familia Ellison. Compania Paramount, controlată de aceasta, are un contract în valoare de 7,7 miliarde de dolari pentru difuzarea meciurilor UFC până în 2033.

„Spectatorul-șef”

Trump a făcut din sport o temă recurentă a președinției sale, exprimându-și opinii despre subiecte precum participarea sportivilor transgender în competiții sau remunerația jucătorilor de fotbal universitar și participând la numeroase evenimente sportive importante.

Franța și-a modificat programul astfel încât summitul G7, care începe luni, să permită participarea lui Trump după gala UFC.