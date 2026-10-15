Trump intervine peste Hegseth, după ce șeful Pentagonului a anunțat o decizie nemaiîntâlnită în nicio țară din lume

Președintele american Donald Trump a anulat transmisiunea în direct prevăzută a execuției unui fost maior al Armatei SUA care a ucis 13 persoane la Fort Hood, declarând joi că a trecut peste decizia șefului Pentagonului, care intenționa să transforme evenimentul într-un spectacol public, scrie Reuters.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, anunțase la începutul acestei luni că Nidal Hasan urma să fie executat de un pluton de execuție pe 3 decembrie la Fort Hood, în Texas, locul unde Hasan a comis atacul din 2009, surprinzându-i pe mulți prin afirmația că evenimentul va fi transmis în direct. Nu se știe nicio altă țară care să difuzeze la televiziune sau să transmită în direct execuțiile judiciare.

„Cred că difuzarea în direct a execuției, pentru ca toată lumea să o poată vedea, ar fi putut constitui un puternic factor de descurajare, pentru ca lumea să fie martoră la modul în care America se ocupă de teroriști și de gunoaie precum Hasan, dar multe persoane foarte bune și bine intenționate ar prefera să nu-l vadă murind, fie prin transmisiune în direct, fie prin orice alt mijloc vizual”, a scris Trump, într-o postare pe rețeaua lui de socializare.

„El va muri, cum a fost programat, prin pluton de execuție, dar acest eveniment nu va fi transmis în direct”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Familiile victimelor lui Hasan vor putea asista personal la execuție, dacă doresc acest lucru, așa cum se obișnuiește la execuțiile din SUA.

Unii dintre colegii republicani ai lui Trump, printre care și vicepreședintele JD Vance, precum și lideri religioși și observatori internaționali, și-au exprimat îndoielile cu privire la planul Pentagonului de a transmite în direct execuția. Sondajele recente au arătat, de asemenea, că o majoritate a americanilor se opune transmiterii în direct a acesteia.

Arhiepiscopul Timothy Broglio, care se ocupă de îndrumarea spirituală a membrilor catolici ai forțelor armate americane, a ridicat, de asemenea, obiecții, în timp ce Papa Leon a condamnat pedeapsa capitală în toate formele ei.

Anunțul lui Hegseth a venit într-un moment în care pedeapsa capitală se afla deja din nou în centrul atenției, după ce Christa Pike, condamnată pentru omor în anii 1990, a supraviețuit unei tentative de execuție în Tennessee, în urma căreia a rămas grav rănită și a necesitat spitalizare.

Hasan, un fost psihiatru al Armatei SUA, a fost găsit vinovat într-un proces militar pentru uciderea a 13 persoane la Fort Hood, în Texas, în 2009.

Hegseth a afirmat că difuzarea în direct a execuției era necesară pentru a se asigura că oamenii înțeleg că „există consecințe grave pentru astfel de fapte”.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Apărării (Pentagonul) nu a răspuns imediat unei solicitări pentru un punct de vedere, după anunțul făcut de președintele Trump în mediul online.