Donald Trump anunță plecarea purtătoarei sale de cuvânt, Karoline Leavitt, cea mai tânără secretară de presă din istoria Casei Albe

Karoline Leavitt vă părăsi funcția de secretară a Casei Albe la finalul lunii august, conform anunțului făcut miercuri de președintele american Donald Trump.

Președintele a anunțat plecarea secretarei sale de presă pe rețelele sociale. Leavitt, susține Trump, face acest lucru „ca să poată petrece mai mult timp” alături de familie, potrivit The Guardian.

Karoline Leavitt (28 de ani) a născut o fetiță, pe Viviana, în mai, și a revenit din concediul de parental în iulie.

Ea și soțul ei, dezvoltatorul imobiliar Nicholas Riccio, mai au un copil împreună, pe Nicholas Robert, născut în iulie 2024. Leavitt și Riccio, între care există o diferență de 32 de ani, s-au căsătorit în ianuarie 2025, potrivit revistei People.

Leavitt, cea mai vizibilă purtătoare de cuvânt a președintelui republican de când acesta a revenit la Casa Albă, în ianuarie 2025, „va fi acum unul dintre principalii mei consilieri din afară”, a mai declarat Trump.

Karoline Leavitt, despre plecarea de la Casa Albă: „Decizie dulce-amăruie”

Ea a spus că vrea să le dedice mai mult timp copiilor săi.

„Adevărul este că de când am revenit la Casa Albă după nașterea fiicei mele am simțit în inima mea că nu pot fi cea mai bună mamă pe care o merită cei doi copii mici ai mei în timp ce dedic constant timpul, energia și atenția pe care le necesită Secretarul de Presă al Casei Albe – și, de aceea, am luat în cele din urmă decizia dulce-amăruie de a părăsi Casa Albă și de a mă îmbarca într-un nou capitol în viața mea”, a declarat Karoline Leavitt într-o postare pe platforma X.

Leavitt este cea mai tânără persoană care a deținut vreodată poziția de secretar de presă al Casei Albe, potrivit CNBC.

În primul său mandat prezidențial, între ianuarie 2017 și ianuarie 2021, Donald Trump a avut patru secretari de presă.