Donald Trump avertizează Teheranul cu un atac devastator dacă negocierile nu vor avea un rezultat „rapid”

Președintele american Donald Trump continuă să oscileze între atitudini conciliante și belicoase în privința războiului din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

Liderul american a amenințat luni Teheranul, într-un mesaj pe Truth Social, spunând că va distruge insula Kharg, de unde se exportă cea mai mare parte a petrolului iranian, dacă strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă și dacă discuțiile cu țara din Golf, pe care le califică drept „serioase”, nu vor duce la un rezultat „rapid”.

„Statele Unite ale Americii poartă discuții serioase cu UN NOU REGIM, MAI REZONABIL, pentru a pune capăt operațiunilor noastre militare în Iran. S-au înregistrat progrese enorme, dar, dacă din orice motiv nu se ajunge rapid la un acord, ceea ce probabil se va întâmpla, și dacă strâmtoarea Ormuz nu este imediat «deschisă pentru afaceri», vom încheia «șederea» noastră încântătoare în Iran prin detonarea și distrugerea completă a tuturor centralelor electrice, a puțurilor de petrol și a insulei Kharg”, a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social.

Trump a amenințat, de asemenea, că va ataca uzinele de desalinizare care furnizează apă potabilă în Iran.

Liderul de la Casa Albă a lansat duminică, într-un amplu interviu pentru Financial Times, ideea ca forțele americane să ocupe Insula Kharg din Iran.

„Să fiu sincer cu dumneavoastră, ceea ce îmi place cel mai mult este să pun mâna pe petrolul din Iran”, a declarat Trump, indicând că trupele americane ar putea cuceri „foarte ușor” insula.

Președintele SUA a declarat săptămâna trecută că va suspenda atacurile asupra centralelor energetice iraniene pentru 10 zile, adică până pe 6 aprilie, scrie Reuters.

Deși Trump a afirmat că SUA și Iranul înregistrează progrese în cadrul negocierilor, el a trimis totodată mai multe trupe americane în regiune, ceea ce l-a determinat pe președintele parlamentului iranian să acuze Washingtonul că transmite mesaje privind posibile negocieri în timp ce planifică o invazie terestră, provocând o reacție și mai sfidătoare din partea Teheranului.

Liderii iranieni au negat că ar purta negocieri directe cu SUA.