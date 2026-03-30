Trump spune că vrea să „pună mâna pe petrolul” din Iran și că ar putea ocupa Insula Kharg „cu ușurință”

Președintele american Donald Trump a lansat ideea ca forțele americane să ocupe Insula Kharg din Iran, principalul terminal petrolier al acestei țări din Golful Persic, relatează Sky News și The Guardian.

„Să fiu sincer cu dumneavoastră, ceea ce îmi place cel mai mult este să pun mâna pe petrolul din Iran”, a declarat liderul de la Casa Albă într-un interviu amplu acordat ziarului Financial Times.

„Dar unii oameni proști din SUA spun: «De ce faci asta?» Dar ei sunt oameni proști.”

Acest lucru ar implica, aproape sigur, ocuparea insulei Kharg, de unde se exportă cea mai mare parte a petrolului iranian.

Insula gestionează 90% din exporturile de petrol ale Iranului, iar preluarea controlului asupra acesteia ar oferi Statelor Unite posibilitatea de a perturba grav comerțul cu energie al Iranului, exercitând o presiune enormă asupra economiei de la Teheran, notează Reuters.

Trump a comparat această potențială mișcare cu situația din Venezuela, unde SUA intenționează să controleze industria petrolieră „pe termen nelimitat” după înlăturarea președintelui Nicolás Maduro în luna ianuarie.

Trump: Avem multe opțiuni

Președintele SUA nu a exclus posibilitatea de a ocupa insula, adăugând că ar putea să o cucerească „cu ușurință”.

„Poate că vom cuceri Insula Kharg, poate că nu. Avem multe opțiuni. Ar însemna, de asemenea, că ar trebui să rămânem acolo (pe Insula Kharg) pentru o perioadă.Nu cred că au vreo apărare. Am putea să o cucerim foarte ușor”, a adăugat Trump.

Însă un astfel atac asupra acestui nod de export ar fi riscant, crescând șansele de a înregistra mai multe victime americane și prelungind costurile și durata războiului, scrie The Guardian.

Aproximativ 3.500 de soldaţi au sosit în regiune vineri, dintre care circa 2.200 de puşcaşi marini. Alţi 2.200 de puşcaşi marini sunt în drum spre zonă, iar mii de soldaţi din Divizia 82 Aeropurtată au primit, de asemenea, ordin să se îndrepte în regiune.

Majoritatea americanilor se opun războiului și unei escaladări militare, care ar risca să prelungească criza și ar putea afecta și mai mult popularitatea deja scăzută a lui Trump în perspectiva alegerilor intermediare pentru Congres din noiembrie.

Discuții SUA-Iran, intermediate de Pakistan

În ciuda amenințărilor sale de a confisca producția de petrol iraniană, discuțiile indirecte dintre SUA și Iran prin intermediul „emisarilor” pakistanezi progresează bine, potrivit FT.

Liderul american a declarat că Washingtonul și Teheranul s-au întâlnit „direct și indirect” și că noii lideri iranieni s-au arătat „foarte rezonabili”, în timp ce mai multe trupe americane au sosit în regiune și Iranul a avertizat că nu va accepta umilința.



Declarațiile lui Trump de duminică au venit după ce Pakistanul, care acționează ca intermediar între Teheran și Washington, a declarat că se pregătește să găzduiască „discuții semnificative” în zilele următoare, menite să pună capăt războiului cu Iranul, care durează de o lună.



„Cred că vom ajunge la un acord cu ei, sunt destul de sigur, dar este posibil să nu ajungem”, a declarat Trump reporterilor duminică seara, în timp ce se deplasa la bordul Air Force One spre Washington.



Trump a spus că, în opinia sa, SUA au realizat deja schimbarea regimului la Teheran după ce atacurile au ucis liderul suprem al țării și alți înalți oficiali, dar a subliniat de două ori că înlocuitorii acestora păreau „rezonabili”.

Ministrul pakistanez de externe, Ishaq Dar, a declarat că discuțiile dintre miniștrii de externe din regiune, care au avut loc duminică, au vizat modalitățile de a pune capăt cât mai curând războiului, precum și posibile discuții între SUA și Iran la Islamabad.

„Pakistanul va fi onorat să găzduiască și să faciliteze discuții constructive între cele două părți în zilele următoare, în vederea unei soluționări cuprinzătoare și durabile a conflictului actual”, a afirmat oficialul pakistanez. Nu era clar dacă SUA și Iranul au acceptat să participe.

Prețul petrolului a crescut, bursele au înregistrat din nou o scădere

Prețul țițeiului Brent a depășit luni 116 dolari pe baril, în timp ce piețele bursiere din Asia au înregistrat o scădere bruscă, investitorii pregătindu-se pentru un conflict prelungit în Golf, care ar putea genera o creștere bruscă a inflației și riscul unei recesiuni în mare parte a lumii.

Petrolul Brent costa puțin peste 70 de dolari pe baril când a început războiul luna trecută, iar prețurile au crescut cu peste 50% de atunci.

Închiderea de facto de către Iran a strâmtorii vitale Ormuz a determinat o creștere a prețurilor la petrol, gaze, îngrășăminte, plastic și aluminiu, precum și la combustibilul pentru avioane și transportul maritim.

O mare parte a Asiei depinde în mare măsură de energia din Orientul Mijlociu, ceea ce face ca regiunea să fie deosebit de vulnerabilă în criza actuală.